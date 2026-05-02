Украина заметила специфическую активность на участках границы с Беларусью, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что на границе Украины и Беларуси была замечена "специфическая" активность со стороны белорусов. Он подчеркнул, что государство все контролирует и в случае чего готово реагировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента в соцсетях.

"Накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси - со стороны Беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если будет нужно, мы будем реагировать", - сказал президент.

Зеленский добавил, что Украина готова защищать своих людей и свой суверенитет. Он подчеркнул, что это должен понимать каждый, "кого пытаются втягивать в любую агрессивную активность против Украины".

Тем временем на ситуацию отреагировал также руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он предполагает, что со стороны белорусов максимум что может быть - это мелкие провокации.

"Относительно Беларуси - все их действия в приграничье фиксируются, по состоянию на сейчас, с той стороны возможны разве мелкие провокации, которые будут стоить дороже именно белорусской стороне. Не более", - написал он в Telegram.