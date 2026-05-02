ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина заметила специфическую активность на участках границы с Беларусью, - Зеленский

15:26 02.05.2026 Сб
2 мин
В ЦПД оценили, насколько реальны угрозы со стороны Беларуси
aimg Эдуард Ткач
Украина заметила специфическую активность на участках границы с Беларусью, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Президент Владимир Зеленский заявил, что на границе Украины и Беларуси была замечена "специфическая" активность со стороны белорусов. Он подчеркнул, что государство все контролирует и в случае чего готово реагировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента в соцсетях.

"Накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси - со стороны Беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если будет нужно, мы будем реагировать", - сказал президент.

Зеленский добавил, что Украина готова защищать своих людей и свой суверенитет. Он подчеркнул, что это должен понимать каждый, "кого пытаются втягивать в любую агрессивную активность против Украины".

Тем временем на ситуацию отреагировал также руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он предполагает, что со стороны белорусов максимум что может быть - это мелкие провокации.

"Относительно Беларуси - все их действия в приграничье фиксируются, по состоянию на сейчас, с той стороны возможны разве мелкие провокации, которые будут стоить дороже именно белорусской стороне. Не более", - написал он в Telegram.

Угроза для Украины со стороны Беларуси

Напомним, несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия будет пытаться втянуть Беларусь в войну против Украины.

Он сообщил, что, по данным разведки, Минск уже строит дороги к украинской территории и обустраивает артиллерийские позиции.

Еще чуть позже Зеленский сказал, что у россиян "очень много больных и фантастических идей", и Украина не хочет, чтобы Беларусь была в них втянута.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Беларусь Война в Украине
