Россияне готовы жертвовать самолетами ради продвижения на Авдеевском направлении, - ISW

Отмечается, что последние потери российской авиации в течение двух недель побудили захватчиков временно уменьшить авиационную активность по всей территории Украины. Однако увеличение количества потерь российской авиации еще не побудило российские войска существенно уменьшить активность тактической авиации.

По оценкам ISW, в последние дни захвата Авдеевки, российские войска временно установили ограниченное и локальное преимущество в воздухе.

"Российские войска, вероятно, пытаются восстановить это ограниченное и локальное преимущество в воздухе, чтобы поддержать тактическое продвижение российских войск на Авдеевском направлении, и решили, что продолжение наступательных операций при поддержке авиации перевешивает риск потери большего количества летательных аппаратов", - говорится в отчете.

По оценкам ISW, потеря 15 самолетов и, возможно, нескольких высококвалифицированных пилотов в течение последних двух недель, не является большой потерей для российских военных, с учетом того факта, что Россия, вероятно, имеет около 300 единиц истребителей КБ "Сухой".

ВСУ уничтожают авиацию россиян

За последние две недели украинские Воздушные силы уничтожили рекордное количество российских самолетов за столь короткий период с начала полномасштабной войны.

Так, 17 февраля Силы обороны уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, а уже 18 февраля "приземлили" еще один Су-34.

На следующий день защитники сбили еще два российских самолета на востоке. Еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля.

Кроме того, 23 февраля над Азовским морем Силы обороны сбили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Еще два Су-34 были сбиты 27 февраля. А 29 февраля украинские войска уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще два Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

1 марта украинские воины уничтожили еще один Су-34, а 2 марта также был ликвидирован самолет этой марки.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что на востоке с вечера 2 марта вообще не наблюдают российских военных самолетов.

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