Воздушные силы уничтожили российский Су-34

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

"О боевой работе, о которой сообщал час назад. Воздушное командование "Восток" подтверждает сбивание истребителя-бомбардировщика Су-34", - сообщили в ВС.

Напомним, что командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявлял, что украинские военные, вероятно, сбили еще два вражеских самолета, которые атаковали линию фронта управляемыми авиационными бомбами.

В этой связи военные все же заметили, что на этот раз был обезврежен "к сожалению, только один" борт.

ВСУ уничтожают авиацию россиян

За последние две недели украинские военные уничтожили немало российских самолетов. Так, 17 февраля уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, а уже 18 февраля "приземлили" еще один Су-34.

На следующий день командующий Воздушными силами сообщил об уничтожении еще двух российских самолетов на востоке. Еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля.

Кроме того, 23 февраля над Азовским морем сбили российский самолет А-50.

Еще два Су-34 были сбиты 27 февраля. А 29 февраля украинские войска уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще 2 Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Кроме того, вчера согласно данным Генерального штаба, украинские воины уничтожили еще один Су-34.

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