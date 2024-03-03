Трамп опережает Байдена в гипотетических выборах, - соцопрос

Согласно опросу, проведенному The New York Times и Сиенским колледжем, в гипотетическом матче-реванше бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего президента Джо Байдена на пять пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Среди зарегистрированных избирателей, Трампа на выборах готовы поддержать 48% респондентов, а 43% проголосовали бы за Байдена.

Опрос также продемонстрировал, что 65% зарегистрированных избирателей считают, что страна идет "неправильным путем", тогда как 24% уверены в обратном.

Кроме того, зарегистрированных избирателей спросили, за кого они голосовали на последних президентских выборах в 2020 году. 44% ответили, что голосовали за Байдена, а 34% - за Трампа. 18% процентов опрошенных сказали, что не принимали участия в этих выборах.

Опрос проводился с 25 по 28 февраля. В нем приняли участие 980 зарегистрированных избирателей со всей страны.

Президентские выборы в США

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в гонке участвует экс-посол США в ООН Никки Хейли.

В конце февраля Трамп и Байден выиграли свои праймериз в штате Мичиган. Однако Байден столкнулся с проблемами: около 100 тыс избирателей выбрали в бюллетене вариант "не определился". Таким образом избиратели поддержали Демократическую партию, но не перечисленных в бюллетене кандидатов, и является протестом против действий Байдена относительно войны между Израилем и ХАМАС.

Кроме того, Трамп победил в праймериз от республиканцев в Южной Каролине, родном штате его соперницы Никки Хейли.

Тем временем Белый дом "обеспокоен" возможным вмешательством России в выборы США.

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