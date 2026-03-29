Россияне атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесской области

Российские войска в ночь на 29 марта атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесской области. В ряде населенных пунктов есть перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"На местах событий работают все соответствующие службы. Продолжается оценка нанесенного ущерба и устранение последствий", - добавил глава ОВА.

Из-за атаки в ряде населенных пунктов фиксируются перебои с электроснабжением.

Пожары оперативно ликвидированы. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Также один из дронов попал в частный жилой дом, частично разрушив фасад. Есть повреждения на территории дачного кооператива.

"Этой ночью враг снова нанес коварные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Одесской области. Поврежден объект энергетики", - сообщил Кипер.

Напомним, в ночь на 29 марта Россия атаковала Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал" и 442 ударными дронами с семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

Вечером 28 марта россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К и запустили ракеты "Кинжал" по Украине. После этого в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Также в течение дня и ночью враг атаковал Николаевскую область "Шахедами". Пострадали подростки.

Кроме того, российские войска в ночь на 28 марта запустили по Одессе более 60 ударных дронов. Есть погибшие и пострадавшие, а также серьезные повреждения.