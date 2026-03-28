ua en ru
Сб, 28 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия впервые за долгое время запустила "Кинжалы" на Староконстантинов

21:21 28.03.2026 Сб
2 мин
Взрывы в Хмельницкой области прогремели сразу после пусков "Кинжалов"
aimg Эдуард Ткач
Фото: ракетную опасность объявили для всей страны (Getty Images)

В субботу вечером, 28 марта, россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К и запустили ракеты "Кинжал" по Украине. После этого в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Хмельницький" и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Цель - Староконстантинов. РФ выпустила по Украине более 300 дронов с шести направлений

"В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорилось в сообщении в 21:08.

За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ написали о ракетной опасности для всей Украины. Причиной стал взлет самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Сразу после этого была зафиксирована скоростная цель в Черниговской области, которая впоследствии двигалась через Киевскую и Житомирскую в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

Обновлено в 21:23

В Украине начались отбои тревог.

Где объявляли тревогу

По состоянию на 21:21 карта воздушных тревог имела такой вид. Как можно увидеть, сигнал был по всей территории Украины.

Россия впервые за долгое время запустила &quot;Кинжалы&quot; на Староконстантинов

Запуски "Кинжалов" по Украине

Напомним, что в Украине всегда объявляют масштабную воздушную тревогу, когда РФ поднимает в небо МиГ-31К. В частности, в 2025 году таких ситуаций было очень много, и враг много раз запускал "Кинжалы".

Как правило, оккупанты часто бьют этими ракетами по городу Староконстантинов, чтобы попытаться поразить оперативный аэродром. Однако в последнее время применение МиГ-31 для атак уменьшилось.

Хмельницкая область МіГ-31К Война в Украине
Новости
Десантный корабль и тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток
Аналитика
