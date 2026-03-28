Россия впервые за долгое время запустила "Кинжалы" на Староконстантинов

В субботу вечером, 28 марта, россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К и запустили ракеты "Кинжал" по Украине. После этого в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Хмельницький" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорилось в сообщении в 21:08.

За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ написали о ракетной опасности для всей Украины. Причиной стал взлет самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Сразу после этого была зафиксирована скоростная цель в Черниговской области, которая впоследствии двигалась через Киевскую и Житомирскую в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

Обновлено в 21:23

В Украине начались отбои тревог.

Где объявляли тревогу

По состоянию на 21:21 карта воздушных тревог имела такой вид. Как можно увидеть, сигнал был по всей территории Украины.