Россия впервые за долгое время запустила "Кинжалы" на Староконстантинов
В субботу вечером, 28 марта, россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К и запустили ракеты "Кинжал" по Украине. После этого в Хмельницкой области прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Хмельницький" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорилось в сообщении в 21:08.
За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ написали о ракетной опасности для всей Украины. Причиной стал взлет самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
Сразу после этого была зафиксирована скоростная цель в Черниговской области, которая впоследствии двигалась через Киевскую и Житомирскую в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.
Обновлено в 21:23
В Украине начались отбои тревог.
Где объявляли тревогу
По состоянию на 21:21 карта воздушных тревог имела такой вид. Как можно увидеть, сигнал был по всей территории Украины.
Запуски "Кинжалов" по Украине
Напомним, что в Украине всегда объявляют масштабную воздушную тревогу, когда РФ поднимает в небо МиГ-31К. В частности, в 2025 году таких ситуаций было очень много, и враг много раз запускал "Кинжалы".
Как правило, оккупанты часто бьют этими ракетами по городу Староконстантинов, чтобы попытаться поразить оперативный аэродром. Однако в последнее время применение МиГ-31 для атак уменьшилось.