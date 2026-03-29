Россия атаковала "Кинжалом" и сотнями дронов: детали ночного удара по Украине
В ночь на 29 марта Россия атаковала Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал" и 442 ударными дронами с семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
С вечера и до утра россияне атаковали аэробаллистической ракетой "Кинжал" (район пуска - воздушное пространство Рязанской обл.) и 442 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым.
Около 300 из запущенных дронов - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 380 вражеских дронов.
Зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, вечером 28 марта россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К и запустили ракеты "Кинжал" по Украине. После этого в Хмельницкой области прогремели взрывы.
Также в течение дня и ночью враг атаковал Николаевскую область "Шахедами". Пострадали подростки.
Кроме того, российские войска в ночь на 28 марта запустили по Одессе более 60 ударных дронов. Есть погибшие и пострадавшие, а также серьезные повреждения.