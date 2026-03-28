Россия запустила по Одессе более 60 дронов: Зеленский отреагировал на ночную атаку

Российские войска в ночь на 28 марта запустили по Одессе более 60 ударных дронов. Есть погибшие и пострадавшие, а также серьезные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"В ночь на сегодня россияне массированно ударили по Одессе. Никакого военного смысла, это чисто террор против обычной гражданской жизни. Было более 60 ударных дронов в этом ударе по городу. К сожалению, много повреждений", - написал Зеленский.

Среди объектов, которые пострадали, - роддом, обычные жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура. Службы продолжают работать и помогать на местах, где это нужно.

"К сожалению, по состоянию на сейчас известно, что один человек погиб (уже известно о двух погибших - ред.). Мои соболезнования родным и близким. Более десяти человек ранены, и среди них есть ребенок", - добавил президент.

Также были этой ночью удары по Полтавской и Днепропетровской области.

Фото: последствия удара РФ по Одессе (ГСЧС)

Зеленский подчеркнул, что каждый такой удар доказывает, что Россия не хочет заканчивать войну. А значит, любое ослабление давления на нее опасно.

По словам главы государства, скоординированная работа ради защиты людей и жизни будет помогать обороне Украины и дипломатии.

"Спасибо всем партнерам, которые работают вместе с нами и поддерживают наших людей. Работаем со всеми и мы, чтобы дать больше силы нашей стране и больше возможностей ежедневно и еженощно защищать жизнь в Украине - наши города и села, нашу инфраструктуру. Совместная защита и скоординированные действия могут сработать лучше всего", - добавил президент.