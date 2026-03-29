Враг воюет с детьми: на Николаевщине восемь подростков стали жертвами ночной атаки дронов

Кроме человеческих жертв, удар нанес значительные разрушения
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: оказание неотложной медицинской помощи (Getty Images)

28 марта в течение дня и ночью враг атаковал Николаевскую область "Шахедами". Самый страшный удар пришелся по детям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Виталия Кима.

Читайте также: McDonald's вернулся в Николаев: по какому адресу открыли ресторан

По данным чиновника, за прошедшие сутки и в ночь на 29 марта враг совершил массированную атаку беспилотниками типа "Шахед" и FPV-дронами, целясь по гражданской инфраструктуре и местам отдыха.

"Враг продолжает воевать с детьми и мирными людьми. Наши врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавших", - подчеркнул Виталий Ким.

По оперативным данным, наиболее трагический инцидент произошел в Воскресенской громаде Николаевского района - там враг атаковал общественное место отдыха. В результате взрывов и падения обломков БпЛА ранения получили десять человек. Среди пострадавших: две женщины (40 и 18 лет) и восемь детей (пять девочек и трое мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет).

По последним данным, 40-летняя женщина и две девочки (13 и 15 лет) находятся в тяжелом состоянии. Остальные шестеро детей - в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие немедленно госпитализированы.

Кроме человеческих жертв, удар нанес значительные разрушения: повреждены три частных дома, три магазина и автомобиль.

Неспокойно было и в Вознесенском районе. Там вражеские "Шахеды" повредили здание учебного заведения (выбиты окна) и линию электропередач. Один из населенных пунктов района сейчас частично обесточен. К счастью, в этом районе обошлось без пострадавших. Специалисты уже работают над восстановлением света.

Николаевский район также оказался под огнем тактических дронов. Враг дважды атаковал FPV-камикадзе Куцурубскую и Очаковскую громады. Зафиксировано повреждение легкового автомобиля и очередное попадание в линию электропередач. Люди не пострадали.

Итог вражеских атак за сутки

  • Пострадавшие: 10 гражданских лиц (8 из них - дети).
  • Разрушения: школа, 3 магазина, 3 частных дома, 2 автомобиля.
  • Инфраструктура: повреждены две линии электропередач, частичное обесточивание.

Напомним, вечером 28 марта россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К и запустили ракеты "Кинжал" по Украине. После этого в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Кроме того, российские войска в ночь на 28 марта запустили по Одессе более 60 ударных дронов. Есть погибшие и пострадавшие, а также серьезные повреждения.

В The Telegraph объяснили, почему Украина до сих пор не вступила в НАТО
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны