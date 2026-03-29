ua en ru
Нд, 29 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одещини

10:22 29.03.2026 Нд
2 хв
Фіксуються перебої зі світлом
aimg Тетяна Степанова
Росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одещини Фото: росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одещини (t.me/odeskaODA)

Російські війська у ніч на 29 березня атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеської області. У низці населених пунктів є перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Цієї ночі ворог знову завдав підступних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одещини. Пошкоджено обʼєкт енергетики", - повідомив Кіпер.

Також один з дронів влучив у приватний житловий будинок, частково зруйнувавши фасад. Є пошкодження на території дачного кооперативу.

Пожежі оперативно ліквідовані. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Фото: наслідки атаки РФ на Одещину (t.me/odeskaODA)

Через атаку в низці населених пунктів фіксуються перебої з електропостачанням.

"На місцях подій працюють усі відповідні служби. Триває оцінка завданих збитків та усунення наслідків", - додав глава ОВА.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 29 березня Росія атакувала Україну аеробалістичною ракетою "Кинджал" та 442 ударними дронами з семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Ввечері 28 березня росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К та запустили ракети "Кинджал" по Україні. Після цього у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Також протягом дня та вночі ворог атакував Миколаївську область "Шахедами". Постраждали підлітки.

Крім того, російські війська у ніч на 28 березня запустили по Одесі понад 60 ударних дронів. Є загиблі та постраждалі, а також серйозні пошкодження.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса Війна в Україні Атака дронів
Новини
У The Telegraph пояснили, чому Україна досі не вступила до НАТО
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни