Россия нанесла удар по пригородному поезду на Запорожье, пострадали пассажиры (фото)

09:12 15.05.2026 Пт
2 мин
Времени на эвакуацию было крайне мало
aimg Ирина Глухова
Фото: последствия атаки на пригородный поезд (t.me/UkrzalInfo)
Сегодня, 15 мая, российские оккупанты нанесли удар беспилотником по пригородному поезду в Запорожской области. Двое пассажиров получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как уточнили в компании, попадание произошло вблизи одного из вагонов.

"Мониторинговый центр Укрзализныци известил локомотивную бригаду о воздушной угрозе, после чего поезд был остановлен и начата эвакуация пассажиров", - говорится в сообщении.

Времени на эвакуацию было крайне мало. По предварительной информации, двое пассажиров, которые не успели покинуть вагон, получили осколочные ранения. Все обстоятельства инцидента пока уточняются.

Пострадавшим оперативно оказали первую помощь и передали медикам. Железнодорожники сопровождают пассажиров и остаются рядом с ними в медицинском учреждении.

Сейчас специалисты работают над восстановлением движения поездов на поврежденном участке.

В "Укрзализныце" добавили, что продолжают внимательно мониторить ситуацию с безопасностью в регионе и оперативно реагировать на все угрозы.

Также там показали, как выглядит электричка после атаки.

Россия нанесла удар по пригородному поезду на Запорожье, пострадали пассажиры (фото)

Фото: Россия ударила дроном по пригородному поезду на Запорожье (t.me/UkrzalInfo)

Железная дорога под прицелом

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия систематически атакует железнодорожную инфраструктуру Украины, а весной 2026 года такие удары только усилились.

Российская пропаганда пыталась оправдать эти атаки фейками о якобы использовании гражданских поездов в военных целях.

Однако в Центре противодействия дезинформации объяснили, что это очередная попытка скрыть удары по гражданским объектам, ведь железная дорога прежде всего обеспечивает перевозку обычных пассажиров.

Тем временем удары удары по железной дороге продолжаются. Во время массированной атаки 13 мая было зафиксировано 23 попадания по объектам железнодорожной инфраструктуры. Тогда погибли и пострадали работники железной дороги.

Перед тем под удар попал пассажирский подвижной состав в Николаевской области.

Еще одна трагедия произошла на Житомирщине, где в результате дронового удара по железнодорожной инфраструктуре погибла женщина.

После атаки дронов на Рязань вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимова, руководитель рубрики Происшествия