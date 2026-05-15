Россия нанесла удар по пригородному поезду на Запорожье, пострадали пассажиры (фото)

Сегодня, 15 мая, российские оккупанты нанесли удар беспилотником по пригородному поезду в Запорожской области. Двое пассажиров получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как уточнили в компании, попадание произошло вблизи одного из вагонов.

"Мониторинговый центр Укрзализныци известил локомотивную бригаду о воздушной угрозе, после чего поезд был остановлен и начата эвакуация пассажиров", - говорится в сообщении.

Времени на эвакуацию было крайне мало. По предварительной информации, двое пассажиров, которые не успели покинуть вагон, получили осколочные ранения. Все обстоятельства инцидента пока уточняются.

Пострадавшим оперативно оказали первую помощь и передали медикам. Железнодорожники сопровождают пассажиров и остаются рядом с ними в медицинском учреждении.

Сейчас специалисты работают над восстановлением движения поездов на поврежденном участке.

В "Укрзализныце" добавили, что продолжают внимательно мониторить ситуацию с безопасностью в регионе и оперативно реагировать на все угрозы.

Также там показали, как выглядит электричка после атаки.

Фото: Россия ударила дроном по пригородному поезду на Запорожье