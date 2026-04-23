Россия ударила по железной дороге на Житомирщине, есть погибшая, - ОВА
Российские дроны ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру Житомирской области - в результате удара погибла женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОГА Виталия Бунечко в Telegram.
Удар был нанесен по гражданской транспортной инфраструктуре региона.
Что известно об атаке
На месте происшествия уже работают спасатели, ремонтные бригады и правоохранители.
Сейчас известна одна жертва - женщина, которая погибла в результате удара. В Житомирской ОГА также не сообщили о возможных раненых.
Детали относительно масштабов повреждений уточняются.
Железная дорога под прицелом
Удары по железнодорожной инфраструктуре - не случайность. Как сообщало РБК-Украина, еще в начале апреля российская пропаганда распространяла фейк о том, что ВСУ якобы используют гражданские поезда в военных целях.
Центр противодействия дезинформации объяснил: это попытка оправдать систематические обстрелы железной дороги, которая на самом деле перевозит обычных пассажиров.
Тем временем удары удары по железной дороге продолжаются. 13 апреля, как сообщало РБК-Украина, враг ударил по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине - пригородный поезд удалось остановить заблаговременно, около 500 пассажиров эвакуировали.
После этого беспилотник попал вблизи локомотива грузового поезда. Никто не пострадал только благодаря оперативной реакции железнодорожников.