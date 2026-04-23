Россия ударила по железной дороге на Житомирщине, есть погибшая, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОГА Виталия Бунечко в Telegram .

Удар был нанесен по гражданской транспортной инфраструктуре региона.

Что известно об атаке

На месте происшествия уже работают спасатели, ремонтные бригады и правоохранители.

Сейчас известна одна жертва - женщина, которая погибла в результате удара. В Житомирской ОГА также не сообщили о возможных раненых.

Детали относительно масштабов повреждений уточняются.

Железная дорога под прицелом

Удары по железнодорожной инфраструктуре - не случайность. Как сообщало РБК-Украина, еще в начале апреля российская пропаганда распространяла фейк о том, что ВСУ якобы используют гражданские поезда в военных целях.

Центр противодействия дезинформации объяснил: это попытка оправдать систематические обстрелы железной дороги, которая на самом деле перевозит обычных пассажиров.