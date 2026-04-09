РФ придумала циничный фейк, чтобы оправдать удары по украинским поездам

Пропаганда РФ распространяет фейк о том, что ВСУ якобы используют гражданские поезда для военных нужд. Россияне делают это, чтобы оправдать свои систематические обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации.

Пропагандисты заявляют, что украинские железнодорожники якобы передали часть гражданского подвижного состава военным, из-за чего якобы отменяются отдельные рейсы в Харьковской и Полтавской областях.

При этом россияне не предоставляют никаких доказательств в подтверждение своих заявлений. Кроме того, игнорируется тот факт, что именно атаки страны-агрессора становятся причиной изменения расписания поездов или отмены отдельных рейсов.

"Ложью об "использовании гражданских поездов военными" кремлевские пропагандисты пытаются оправдать систематические удары российских войск по железнодорожной инфраструктуре Украины, включая обстрелы вокзалов и пассажирских поездов", - сказано в заявлении ЦПД.

Центр пояснил, что такими вымышленными обвинениями РФ пытается легитимизировать удары по гражданской инфраструктуре.

"На самом деле удары по железнодорожной инфраструктуре осуществляются войсками государства-агрессора для террора против мирного населения и не имеют никакого военного оправдания", - говорится в заявлении.

Удары по железной дороге Украины

Напоминаем, 14 марта беспилотник РФ атаковал пассажирский поезд на Сумщине - он попал в хвостовой тепловоз состава сообщением Смородино - Ворожба. Пассажиры и железнодорожники не пострадали, поскольку их оперативно эвакуировали.