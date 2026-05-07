Россия ударила по поезду в Николаевской области, два рейса задерживаются

В "Укрзализныце" сообщили о новой атаке на пассажирский подвижной состав в Николаевской области. В результате удара были повреждены локомотив и два вагона, однако пассажиры и сотрудники железной дороги не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци".

Поврежден локомотив и вагоны

Как сообщили в компании, под удар попал пассажирский подвижной состав, который находился на территории Николаевской области.

В результате атаки повреждения получили локомотив и два вагона-прикрытия.

В "Укрзализныце" уточнили, что на момент удара все люди находились в безопасном месте, поэтому обошлось без пострадавших.

Поезда отправились с задержкой

После завершения воздушной тревоги железнодорожники оперативно нашли резервный локомотив, чтобы восстановить движение поездов.

В результате рейс №101/102 Николаев — Лозовая отправился с задержкой на 2 часа 11 минут.

Поезд №206 Николаев — Херсон выехал позже графика на 1 час 11 минут.

Движение в прифронтовых регионах продолжается

Несмотря на очередную атаку, движение поездов в прифронтовых областях не останавливают.

В компании подчеркнули, что продолжают обеспечивать перевозки пассажиров даже в условиях постоянной угрозы.

"Не останавливаем движение в прифронтовых регионах, но просим быть внимательными и учитывать команды поездной бригады".