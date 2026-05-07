ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по поезду в Николаевской области, два рейса задерживаются

16:28 07.05.2026 Чт
2 мин
Украинцев предупредили, какие рейсы изменят свой график движения
aimg Анастасия Никончук
Россия ударила по поезду в Николаевской области, два рейса задерживаются Фото: поезд (GettyImages)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В "Укрзализныце" сообщили о новой атаке на пассажирский подвижной состав в Николаевской области. В результате удара были повреждены локомотив и два вагона, однако пассажиры и сотрудники железной дороги не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци".

Читайте также: Нерешенный вопрос пассажирских убытков подталкивает "Укрзализныцю" к риску дефолта: анализ

Поврежден локомотив и вагоны

Как сообщили в компании, под удар попал пассажирский подвижной состав, который находился на территории Николаевской области.

В результате атаки повреждения получили локомотив и два вагона-прикрытия.

В "Укрзализныце" уточнили, что на момент удара все люди находились в безопасном месте, поэтому обошлось без пострадавших.

Поезда отправились с задержкой

После завершения воздушной тревоги железнодорожники оперативно нашли резервный локомотив, чтобы восстановить движение поездов.

В результате рейс №101/102 Николаев — Лозовая отправился с задержкой на 2 часа 11 минут.

Поезд №206 Николаев — Херсон выехал позже графика на 1 час 11 минут.

Движение в прифронтовых регионах продолжается

Несмотря на очередную атаку, движение поездов в прифронтовых областях не останавливают.

В компании подчеркнули, что продолжают обеспечивать перевозки пассажиров даже в условиях постоянной угрозы.

"Не останавливаем движение в прифронтовых регионах, но просим быть внимательными и учитывать команды поездной бригады".

Напоминаем, что украинский бизнес предупреждает, что жесткое ограничение сроков эксплуатации грузовых вагонов может привести к сокращению рабочего парка и нехватке подвижного состава.

На фоне войны это способно увеличить логистические затраты для экономики, поэтому представители рынка выступают за пересмотр правил продления срока службы вагонов.

Отметим, что "Укрзализныця" введит новые правила возврата железнодорожных билетов. Изменения начали действовать со 2 мая и предусматривают обновленный механизм компенсации средств в зависимости от времени отмены поездки пассажиром.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Укрзализныця Николаев
Новости
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта