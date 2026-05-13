Россия снова била по железной дороге: у Зеленского раскрыли последствия более 20 попаданий
В среду, 13 мая, во время массированной вражеской атаки по Украине зафиксировано 23 попадания в объекты железной дороги. Есть погибшие и пострадавшие среди железнодорожников.
Как сообщает РБК-Украина, об этом советник президента Украины Дмитрий Литвин рассказал журналистам.
Он отметил, что гибели или травмирования пассажиров не допущено - поезда вовремя останавливались, пассажиров эвакуировали.
Работников железной дороги, которые находились на рабочих местах, удалось заблаговременно отвести от ударов в укрытие. При следовании в укрытие легкую травму (ушиб) получила одна сотрудница.
В Здолбунове во время атаки на город среди гражданских погибли двое железнодорожников, которые находились вне рабочих мест. Еще один получил ранения.
В целом вражескими ударами были повреждены три локомотива, семь вагонов пригородного сообщения, восемь грузовых вагонов, пять тяговых подстанций, пять депо, два моста.
Напомним, Главное управление разведки сообщило, что страна-агрессор начала длительную серию ударов по критической инфраструктуре, энергообъектах и зданиях органов власти.
Разведчики отметили, что эта атака является сложной по структуре и предусматривает несколько последовательных волн - оккупанты планируют задействовать не только беспилотники, но и ракеты.
Тактика врага направлена на истощение украинской ПВО и причинение максимальных разрушений объектам жизнеобеспечения.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшняя атака по Украине не является случайной. Он пояснил, что глава Кремля хочет таким образом затмить визит президента США Дональда Трампа в Китай.
Кроме того, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что атака по Украине продлится до обеда четверга, 14 мая. По его словам, россияне ночью осуществят пуск ракет, после чего последует очередная волна дронов-камикадзе.