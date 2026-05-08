Главная » Новости » Война в Украине

Россия ночью атаковала Украину десятками дронов, было более 10 прилетов, - ВС

08:33 08.05.2026 Пт
2 мин
Сколько вражеских беспилотников сбила ПВО?
aimg Татьяна Степанова
Россия ночью атаковала Украину десятками дронов, было более 10 прилетов, - ВС Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 56 российских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Несмотря на объявленное "перемирие", в ночь на 8 мая Россия атаковала Украину 67 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С вечера до утра россияне атаковали 67 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия" с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 56 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 11 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Перемирие Украины и России

Напомним, недавно Россия в одностороннем порядке объявила о "перемирии" на 8-9 мая по случаю празднования "дня победы".

Также в Кремле начали угрожать массированными ударами по центру Киева, если Украина атакует Москву во время праздничных мероприятий.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении режима тишины с 00:00 6 мая.

Несмотря на инициативу Киева по установлению полной тишины Москва ответила новыми атаками и нанесла удары по Харькову, Сумах, Днепру, Запорожью и Кривому Рогу.

Вчера Россия официально объявила "перемирие" с 00:00 8 мая до 10 мая. В этот период все группировки российских войск на фронте должны полностью прекратить боевые действия.

Однако в течение ночи, 8 мая, российская армия продолжила наносить удары по украинским позициям, несмотря на объявленное "перемирие".

Также ранее Зеленский заявил, что "теперь их главный парад зависит от нас". Президент подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально, а дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации в ближайшее время.

Путин солгал о собственном "перемирии", даже не имитировав его, - Зеленский
