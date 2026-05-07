Россия официально объявила "перемирие" с 00:00 8 мая до 10 мая. В этот период все группировки российских войск на фронте должны полностью прекратить боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

РФ анонсировала прекращение ударов ракетными войсками и артиллерией, высокоточным вооружением большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотниками по ВСУ и объектам инфраструктуры в Украине.

Минобороны страны-агрессора также призвало Украину "последовать этому примеру".

"В случае нарушения ВСУ перемирия в зоне проведения "СВО", а также попыток нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Вооруженные Силы РФ дадут адекватный ответ", - говорится в заявлении.

Кроме того, россияне пригрозили "массированным ракетным ударом по центру Киева", если Украина "попытается сорвать празднование" 9 мая в Москве.

Режим тишины и обстрелы Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, но Россия нарушила его и продолжала атаковать украинские города. Оккупанты наносили удары дронами и ракетами - под обстрелы попали Днепр, Запорожье, Харьков и Кривой Рог.

Днем два вражеских дрона попали в здание детского сада в центре Сумы, вспыхнул пожар. Под завалами спасатели нашли тела двух погибших работниц заведения, еще семь человек получили ранения.