РФ объявила перемирие с Украиной на 8-9 мая и пригрозила ударом по центру Киева

20:28 04.05.2026 Пн
2 мин
В Кремле испугались заявления Зеленского
aimg Иван Носальский
РФ объявила перемирие с Украиной на 8-9 мая и пригрозила ударом по центру Киева Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Режим российского диктатора Владимира Путина захотел перемирия с Украиной на время празднования "дня победы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны РФ в Telegram.

Перемирие

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ В.В.Путина, 8-9 мая 2026 г. объявляется перемирие", - сказано в сообщении ведомства.

В минобороны РФ рассчитывают, что Украина "последует этому примеру".

Угрозы агрессора

В министерстве также упомянули слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские дроны также могут пролететь на параде в Москве в честь "дня победы".

Россиянам пообещали "предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности" на параде.

"В случае попыток "киевского режима" реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-годовщины победы в "великой отечественной войне", вооруженные силы РФ нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева", - отмечается в сообщении минобороны страны-агрессора.

Там цинично заявили, что до сих пор якобы воздерживались от таких действий по гуманитарным соображениям.

Также российские власти предложили жителям Киева и сотрудникам иностранных дипломатических представительств "своевременно покинуть город".

Что известно об идее Москвы

Напомним, впервые о российской инициативе объявить перемирие на 9 мая стало известно по итогам телефонного разговора российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом первым заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

Сам американский лидер хвастался, что короткое перемирие между Украиной и РФ предложил именно он.

После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что для перемирия ответ Украины якобы "не нужен", и решение Путин примет в одностороннем порядке.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что идея о перемирии может оказаться тактическим обманом со стороны Москвы, поскольку российские власти заинтересованы в безопасном военном параде на 9 мая.

Также он называл действия РФ нечестными - сначала Кремль обстреливает Украину и убивает мирных жителей, а потом хочет "тишину" для своего парада.

Информированный источник РБК-Украина во власти отметил, что Россия пока не ответила на украинские сигналы по поводу перемирия.

Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы
Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы