Путин солгал о собственном "перемирии", даже не имитировав его, - Зеленский

В течение ночи, 8 мая, российская армия продолжила наносить удары по украинским позициям, несмотря на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "перемирие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

По словам главы государства, по состоянию на 07:00 было зафиксировано более 140 обстрелов украинских позиций. Также российские войска совершили 10 штурмовых атак, больше всего - на Славянском направлении.

Кроме того, оккупанты нанесли более 850 ударов дронами различных типов: FPV, "Ланцет" и другие. Были и ударные дроны. Не прекращалось и применение дронов-разведчиков в небе прифронтовых общин.

"Все это четко свидетельствует о том, что с российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было", - заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что как и по итогам предыдущих суток, Украина будет реагировать зеркально на действия противника.

"Мы будем защищать наши позиции и жизни людей. Россия должна завершать свою войну, и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется", - добавил глава государства.