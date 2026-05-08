Путин солгал о собственном "перемирии", даже не имитировав его, - Зеленский
В течение ночи, 8 мая, российская армия продолжила наносить удары по украинским позициям, несмотря на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "перемирие".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам главы государства, по состоянию на 07:00 было зафиксировано более 140 обстрелов украинских позиций. Также российские войска совершили 10 штурмовых атак, больше всего - на Славянском направлении.
Кроме того, оккупанты нанесли более 850 ударов дронами различных типов: FPV, "Ланцет" и другие. Были и ударные дроны. Не прекращалось и применение дронов-разведчиков в небе прифронтовых общин.
"Все это четко свидетельствует о том, что с российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было", - заявил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что как и по итогам предыдущих суток, Украина будет реагировать зеркально на действия противника.
"Мы будем защищать наши позиции и жизни людей. Россия должна завершать свою войну, и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется", - добавил глава государства.
Перемирие Украины и России
Напомним, в Министерстве обороны РФ заявили о введении "перемирия" с 00:00 8 мая до 10 мая. В России утверждали, что все группировки войск РФ якобы "полностью прекратят боевые действия" и призвали Украину сделать то же самое.
Также в Кремле несколько раз пригрозили массированными ракетными ударами по центру Киева, если украинская власть "попытается сорвать" празднование 9 мая в Москве.
Местных жителей и иностранных дипломатов призвали эвакуироваться из украинской столицы.
В Европейском Союзе уже отреагировали на угрозы Москвы. Там заявили, что не будут сокращать дипломатическое присутствие в Киеве, поскольку российские атаки для Украины являются ежедневной реальностью.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский посоветовал представителям государств, которые поддерживают тесные отношения с Россией, воздержаться от поездок в Москву 9 мая.