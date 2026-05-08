Росія вночі атакувала Україну десятками дронів, було понад 10 прильотів, - ПС

08:33 08.05.2026 Пт
Скільки ворожих безпілотників збила ППО?
aimg Тетяна Степанова
Росія вночі атакувала Україну десятками дронів, було понад 10 прильотів, - ПС Ілюстративне фото: сили ППО збили 56 російських дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Попри оголошене "перемир'я", у ніч на 8 травня Росія атакувала Україну 67 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

З вечора до рануц росіяни атакували 67 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 56 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Перемир'я України та Росії

Нагадаємо, нещодавно Росія в односторонньому порядку оголосила про "перемир’я" на 8-9 травня з нагоди святкування "дня перемоги".

Також у Кремлі почали погрожувати масованими ударами по центру Київа, якщо Україна атакує Москву під час святкових заходів.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження режиму тиші з 00:00 6 травня.

Попри ініціативу Києва щодо встановлення повної тиші Москва відповіла новими атаками та завдала ударів по Харкову, Сумах, Дніпру, Запоріжжю та Кривому Рогу.

Вчора Росія офіційно оголосила "перемир’я" з 00:00 8 травня до 10 травня. У цей період усі угруповання російських військ на фронті мають повністю припинити бойові дії.

Однак протягом ночі, 8 травня, російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях, попри оголошене "перемирʼя".

Також раніше Зеленський заявив, що "тепер їхній головний парад залежить від нас". Президент наголосив, що Україна діятиме дзеркально, а подальші рішення залежатимуть від розвитку ситуації найближчим часом.

