Россия пытается присоединить ЗАЭС к своей сети: в ISW заметили активность оккупантов

По данным ISW, исполняющий обязанности руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Андрей Тюрин посетил ЗАЭС, чтобы обсудить "ключевые вопросы эксплуатации и безопасности" на станции.

Тюрин и должностные лица Ростехнадзора сосредоточились на вопросе лицензирования деятельности на станции и отметили, что Ростехнадзор предоставит лицензию на эксплуатацию энергоблока №2 ЗАЭС "в течение следующего месяца".

В июне эта же организация выдала лицензию на эксплуатацию энергоблока №1. Кроме того, оккупационное руководство ЗАЭС объявило об официальном завершении перехода станции на "стандартную организационную структуру, типичную для российских АЭС".

Аналитики ISW в течение прошлого года наблюдали несколько признаков того, что усилия РФ по перезапуску ЗАЭС и подключению ее к российской энергосистеме приближаются к завершению, об этом говорит в том числе и выдача лицензий Ростехнадзора.