Россия пытается присоединить ЗАЭС к своей сети: в ISW заметили активность оккупантов

Оккупанты пытаются легализовать оккупацию ЗАЭС, таким образом создавая условия для возобновления производства электроэнергии и подключения ее к российской энергосистеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По данным ISW, исполняющий обязанности руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Андрей Тюрин посетил ЗАЭС, чтобы обсудить "ключевые вопросы эксплуатации и безопасности" на станции.
Тюрин и должностные лица Ростехнадзора сосредоточились на вопросе лицензирования деятельности на станции и отметили, что Ростехнадзор предоставит лицензию на эксплуатацию энергоблока №2 ЗАЭС "в течение следующего месяца".
В июне эта же организация выдала лицензию на эксплуатацию энергоблока №1. Кроме того, оккупационное руководство ЗАЭС объявило об официальном завершении перехода станции на "стандартную организационную структуру, типичную для российских АЭС".
Аналитики ISW в течение прошлого года наблюдали несколько признаков того, что усилия РФ по перезапуску ЗАЭС и подключению ее к российской энергосистеме приближаются к завершению, об этом говорит в том числе и выдача лицензий Ростехнадзора.
Запорожская АЭС находится под оккупацией российских войск с марта 2022 года. В течение этого времени Россия неоднократно пыталась придать своему контролю над объектом псевдоюридический статус, пренебрегая нормами международного права.
В рамках дипломатических усилий Соединенные Штаты предложили вариант совместного управления Запорожской АЭС с участием Украины, России и США. В то же время президент Владимир Зеленский заявлял, что такой подход является несправедливым и неприемлемым.
В конце декабря Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС, что позволило начать восстановление поврежденной линии электропередач.
Также сообщалось, что Москва настаивает на том, чтобы электроэнергию, которую будет производить временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой.