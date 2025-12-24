Компромисс Украины по ЗАЭС - эксплуатация 50 на 50 с США, - Зеленский

Вопрос Запорожской атомной электростанции остается одним из самых сложных пунктов мирного плана США по Украине. Сейчас стороны ищут компромисс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.

Как сообщил президент, ЗАЭС - 12 пункт драфта мирного плана. Предложение США - Запорожская АЭС будет эксплуатироваться совместно тремя странами - Украина, США, РФ.

"Россияне считают, что они все равно сделают так, что ЗАЭС будет эксплуатироваться ими. Они будут привязывать работу этой станции к гуманитарному аспекту. Они будут говорить, что давайте восстановим дамбу, давайте мы запустим электричество. И поэтому партнеры говорят, что хотят совместный механизм управления", - пояснил Зеленский.

По его словам, компромиссная позиция Украины - ЗАЭС эксплуатируется совместным предприятием, в состав которого входят США и Украина - 50 на 50.

"50% произведенной электроэнергии дается Украине, а еще по 50% - США самостоятельно определяет свое распределение", - уточнил президент.

Он добавил, что надо демилитаризовать территорию станции, а также Энергодар и Каховскую ГЭС.

"О станции было, примерно, часов 15 разговоров. Это все очень сложные вещи", - отметил Зеленский.