Россия ударила "Орешником", чтобы сдержать развертывание западных войск в Украине, - ISW

Россия ударила баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Львовской области 9 января, чтобы запугать Запад и сдержать развертывание иностранных войск в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что Россия намеренно выбрала Львовскую область для удара "Орешником", чтобы показать Западу свои "возможности".

ISW называет атаку частью "российского бряцания ядерным оружием", которая имела целью запугать западные страны, чтобы они не разворачивали войска в Украине.

В Институте напомнили, что страны "коалиции желающих" на встрече в Париже 6 января согласовали отправку своих военных после прекращения огня в рамках гарантий безопасности для Украины.

В то же время Кремль неоднократно заявлял, что такие западные гарантии безопасности будут "неприемлемыми" для России и что иностранные войска будут "законными целями" для российских оккупантов.

Аналитики отмечают, что использование "Орешника", который может нести ядерную боеголовку, для удара по Львовской области является угрозой коалиции желающих и попыткой сдержать развертывание иностранных войск, которое, вероятно, произошло бы на Западе Украины.

ISW также напомнил, что впервые российский диктатор Владимир Путин использовал "Орешник" против Украины в ноябре 2024 года в ответ на украинские удары ракетами ATACMS и Storm Shadow. Тогда Кремль также пытался запугать Запад и сдержать военную помощь Украине.