Россия ударила "Орешником", чтобы сдержать развертывание западных войск в Украине, - ISW
Россия ударила баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Львовской области 9 января, чтобы запугать Запад и сдержать развертывание иностранных войск в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аналитики считают, что Россия намеренно выбрала Львовскую область для удара "Орешником", чтобы показать Западу свои "возможности".
ISW называет атаку частью "российского бряцания ядерным оружием", которая имела целью запугать западные страны, чтобы они не разворачивали войска в Украине.
В Институте напомнили, что страны "коалиции желающих" на встрече в Париже 6 января согласовали отправку своих военных после прекращения огня в рамках гарантий безопасности для Украины.
В то же время Кремль неоднократно заявлял, что такие западные гарантии безопасности будут "неприемлемыми" для России и что иностранные войска будут "законными целями" для российских оккупантов.
Аналитики отмечают, что использование "Орешника", который может нести ядерную боеголовку, для удара по Львовской области является угрозой коалиции желающих и попыткой сдержать развертывание иностранных войск, которое, вероятно, произошло бы на Западе Украины.
ISW также напомнил, что впервые российский диктатор Владимир Путин использовал "Орешник" против Украины в ноябре 2024 года в ответ на украинские удары ракетами ATACMS и Storm Shadow. Тогда Кремль также пытался запугать Запад и сдержать военную помощь Украине.
Удар "Орешником" по Львовской области
Напомним, ночью 9 января во Львовской области прогремела серия взрывов после сообщения, что Россия осуществила пуски с полигона "Капустин Яр" в Архангельской области.
После этого местные власти заявили о прилете по объекту критической инфраструктуры и частичном отключении газоснабжения.
Впоследствии в Воздушном командовании "Запад" сообщили, что баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час, ее тип будет установлен после изучения всех ее элементов.
Россияне подтвердили запуск баллистической ракеты на Львов. При этом в РФ вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина и этим объяснили свой очередной теракт.
Впрочем, в Воздушных силах не подтвердили удар "Орешником", но указали место запуска именно полигон Капустин Яр, где базируются ракеты такого типа.
Что это за ракета и в чем ее опасность - читайте в материале РБК-Украина.