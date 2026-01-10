Росія вдарила "Орєшніком", щоб стримати розгортання західних військ в Україні, - ISW
Росія вдарила балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Львівській області 9 січня, щоб залякати Захід та стримати розгортання іноземних військ в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики вважають, що Росія навмисно обрала Львівську область для удару "Орєшніком", щоб показати Заходу свої "можливості".
ISW називає атаку частиною "російського брязкання ядерною зброєю", яка мала на меті залякати західні країни, щоб вони не розгортали війська в Україні.
В Інституті нагадали, що країни "коаліції охочих" на зустрічі у Парижі 6 січня погодили відправку своїх військових після припинення вогню в рамках гарантій безпеки для України.
Водночас Кремль неодноразово заявляв, що такі західні гарантії безпеки будуть "неприйнятними" для Росії й що іноземні війська будуть "законними цілями" для російських окупантів.
Аналітики зазначають, що використання "Орєшніка", що може нести ядерну боєголовку, для удару по Львівській області є погрозою коаліції охочих та спробою стримати розгортання іноземних військ, яке, ймовірно, відбулося б на Заході України.
ISW також нагадав, що вперше російський диктатор Володимир Путін використав "Орєшнік" проти України у листопаді 2024 року у відповідь на українські удари ракетами ATACMS і Storm Shadow. Тоді Кремль також намагався залякати Захід та стримати військову допомогу Україні.
Удар "Орєшніком" по Львівській області
Нагадаємо, вночі 9 січня у Львівській області пролунала серія вибухів після повідомлення, що Росія здійснила пуски з полігону "Капустин Яр" в Архангельській області.
Після цього місцева влада заявила про приліт по об'єкту критичної інфраструктури та часткове відключення газопостачання.
Згодом в Повітряному командуванні "Захід" повідомили, що балістична ракета, якою вдарили по Львівській області, летіла зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину, її тип буде встановлено після вивчення всіх її елементів.
Росіяни підтвердили запуск балістичної ракети на Львів. При цьому у РФ згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна та цим пояснили свій черговий теракт.
Втім, у Повітряних силах не підтвердили удар "Орєшніком", але вказали місце запуску саме полігон Капустин Яр, де базуються ракети такого типу.
Що це за ракета і в чому її небезпека - читайте у матеріалі РБК-Україна.