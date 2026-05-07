В ЕС отреагировали на угрозы Москвы ударами по Киеву для тишины на 9 мая

Евросоюз не будет сокращать свое дипломатическое присутствие в Киеве после того, как Россия призвала иностранные миссии эвакуировать персонал до 9 мая.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни на брифинге Европейской комиссии.

ЕС: присутствие в Киеве не изменится

"Мы не будем менять нашу позицию или присутствие в Киеве. Российские атаки, к сожалению, являются ежедневной реальностью как в Киеве, так и в других частях Украины", - отметил Эль-Ануни.

Что означают угрозы Москвы

Эль-Ануни также прокомментировал заявления со стороны России.

"Россия в очередной раз пытается цинично переложить вину на Украину за собственную агрессию - российскую агрессивную войну против Украины", - подчеркнул он.

Публичные угрозы атаковать Киев представитель ЕК назвал "частью бездумной эскалационной тактики" Москвы.

Что известно об угрозах со стороны России

6 мая пресс-секретарь МИД России Мария Захарова объявила, что иностранным дипломатическим миссиям и представителям международных организаций направили ноту.

В ней - призыв "обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и других представительств". На брифинге Захарова также пригрозила "неотвратимым" ударом по Киеву, в частности "по центрам принятия решений", если кто-то попытается сорвать празднование в Москве 9 мая.