Главная » Новости » Война в Украине

В ЕС отреагировали на угрозы Москвы ударами по Киеву для тишины на 9 мая

15:25 07.05.2026 Чт
2 мин
Что ответил Евросоюз на требование РФ?
aimg Елена Чупровская
В ЕС отреагировали на угрозы Москвы ударами по Киеву для тишины на 9 мая Фото: спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни (Getty Images)
Евросоюз не будет сокращать свое дипломатическое присутствие в Киеве после того, как Россия призвала иностранные миссии эвакуировать персонал до 9 мая.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни на брифинге Европейской комиссии.

ЕС: присутствие в Киеве не изменится

"Мы не будем менять нашу позицию или присутствие в Киеве. Российские атаки, к сожалению, являются ежедневной реальностью как в Киеве, так и в других частях Украины", - отметил Эль-Ануни.

Что означают угрозы Москвы

Эль-Ануни также прокомментировал заявления со стороны России.

"Россия в очередной раз пытается цинично переложить вину на Украину за собственную агрессию - российскую агрессивную войну против Украины", - подчеркнул он.

Публичные угрозы атаковать Киев представитель ЕК назвал "частью бездумной эскалационной тактики" Москвы.

Что известно об угрозах со стороны России

6 мая пресс-секретарь МИД России Мария Захарова объявила, что иностранным дипломатическим миссиям и представителям международных организаций направили ноту.

В ней - призыв "обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и других представительств". На брифинге Захарова также пригрозила "неотвратимым" ударом по Киеву, в частности "по центрам принятия решений", если кто-то попытается сорвать празднование в Москве 9 мая.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на удары России зеркально - "дальнобойными санкциями".

Если Москва выберет дипломатию - Киев также готов к переговорам. По словам Зеленского, с начала суток 7 мая Россия нанесла около 100 ударов дронами, десятки авиаударов и обстрелов на фронте.

Напомним, в тот же день Зеленский подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми - за более 1500 километров от украинской границы.

Президент подчеркнул, что Кремль ежедневно может остановить войну, но вместо этого ищет краткосрочную паузу ради парада на Красной площади.

Евросоюз Российская Федерация Войска РФ Война в Украине
