Росія офіційно оголосила "перемир’я" з 00:00 8 травня до 10 травня. У цей період усі угруповання російських військ на фронті мають повністю припинити бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

РФ анонсувала припинення ударів ракетними військами та артилерією, високоточним озброєнням великої дальності морського та повітряного базування, ударними безпілотниками по ЗСУ та об’єктах інфраструктури в Україні.

Міноборони країни-агресорки також закликало Україну "наслідувати цей приклад".

"У разі порушення ЗСУ перемир'я в зоні проведення "СВО", а також спроб нанесення ударів по населених пунктах і об'єктах на території російських регіонів, Збройні Сили РФ дадуть адекватну відповідь", - йдеться у заяві.

Крім того, росіяни пригрозили "масованим ракетним ударом по центру Києва", якщо Україна "спробує зірвати святкування" 9 травня у Москві.

Режим тиші і обстріли України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив режим тиші з 00:00 у ніч з 5 на 6 травня, але Росія порушила його і продовжувала атакувати українські міста. Окупанти завдавали ударів дронами та ракетами - під обстріли потрапили Дніпро, Запоріжжя, Харків та Кривий Ріг.

Вдень два ворожих дрони влучили у будівлю дитячого садка в центрі Суми, спалахнула пожежа. Під завалами рятувальники знайшли тіла двох загиблих працівниць закладу, ще семеро людей отримали поранення.