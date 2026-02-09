Россия массированно атакует активы "Нафтогаза": под ударом Полтавщина и Сумщина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НАК "УНафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Удары по Полтавщине и Сумщине

По его словам, в течение суток враг обстрелял производственные активы компании на Полтавщине и совершил новые массированные атаки на Сумщине, которые продолжаются и сейчас. На местах работают подразделения ГСЧС и другие соответствующие службы.

Есть повреждения оборудования

В результате обстрелов зафиксированы повреждения и разрушения производственного оборудования, однако, по предварительным данным, пострадавших нет. После стабилизации ситуации с безопасностью специалисты начнут ликвидацию последствий атак.

Корецкий отметил, что нынешние удары стали уже двадцатой атакой на объекты "Нафтогаза" с начала года.