ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Масштабная авария в Винницкой области: из-за скачка давления газа в домах произошли пожары

Казатин, Среда 04 февраля 2026 17:10
UA EN RU
Масштабная авария в Винницкой области: из-за скачка давления газа в домах произошли пожары Иллюстративное фото: в Казатине произошли четыре пожара из-за газового давления (facebook.com LVIVDSNS)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 4 февраля, жители Казатина Винницкой области столкнулись с аварией в системе газоснабжения. В результате скачка давления газа произошло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС и сообщение Казатинского горсовета.

Читайте также: Украина получила первую партию американского газа в 2026 году

Местные власти города отметили, что в системе газоснабжения произошло повышение давления газа. Местных жителей призвали проверить газовые приборы и проветрить помещение в случае наличия запаха газа.

Спасатели рассказали, что сегодня получили несколько сообщений о возникновении пожаров в Казатине. В частности, это произошло в трех квартирах на ул. Героев Майдана и в частном доме на ул. Антоновича. Все они были ликвидированы подразделениями ГСЧС, пострадавшие отсутствуют.

Отмечается, что давление в системе удалось стабилизировать, причины его повышения сейчас устанавливаются аварийной службой.

Местные СМИ предполагают, что причина повышенного давления газа в системе может заключаться в специальных газорегуляторных пунктах, которые сегодня по неизвестным причинам не сработали. Они "гасят" газовое давление до безопасного показателя, поскольку оно превышает нормы при подаче из магистралей в дома.

Напомним, недавно компания "Нафтогаз" опровергла фейк о якобы введении графиков ограничения газоснабжения в Хмельницкой области. Она заявила, что никаких ограничений газоснабжения ни в Хмельницком, ни в других регионах Украины не планируется.

Отметим, Украина значительно увеличила импорт газа для обеспечения потребностей в условиях холодов и уменьшения генерации электроэнергии.

Объемы импорта выросли с примерно 26 млн кубометров в сутки до более 30 млн кубометров. Увеличение поставок произошло по направлениям из Словакии и Польши.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Винницкая область Пожар Газ
Новости
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом