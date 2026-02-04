Масштабная авария в Винницкой области: из-за скачка давления газа в домах произошли пожары

В среду, 4 февраля, жители Казатина Винницкой области столкнулись с аварией в системе газоснабжения. В результате скачка давления газа произошло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС и сообщение Казатинского горсовета.

Местные власти города отметили, что в системе газоснабжения произошло повышение давления газа. Местных жителей призвали проверить газовые приборы и проветрить помещение в случае наличия запаха газа.

Спасатели рассказали, что сегодня получили несколько сообщений о возникновении пожаров в Казатине. В частности, это произошло в трех квартирах на ул. Героев Майдана и в частном доме на ул. Антоновича. Все они были ликвидированы подразделениями ГСЧС, пострадавшие отсутствуют.

Отмечается, что давление в системе удалось стабилизировать, причины его повышения сейчас устанавливаются аварийной службой.

Местные СМИ предполагают, что причина повышенного давления газа в системе может заключаться в специальных газорегуляторных пунктах, которые сегодня по неизвестным причинам не сработали. Они "гасят" газовое давление до безопасного показателя, поскольку оно превышает нормы при подаче из магистралей в дома.