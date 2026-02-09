ua en ru
Росія масовано атакує активи "Нафтогазу": під ударом Полтавщина та Сумщина

Україна, Понеділок 09 лютого 2026 20:18
UA EN RU
Росія масовано атакує активи "Нафтогазу": під ударом Полтавщина та Сумщина Ілюстративне фото: Росія масовано атакує активи "Нафтогазу" (facebook.com DSNSCV)
Автор: Наталія Кава

Російські війська другу добу поспіль завдають ударів по виробничих об’єктах Групи "Нафтогаз" у різних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НАК УНафтогаз України" Сергія Корецького.

Читайте також: Масштабна аварія на Вінниччині: через стрибок тиску газу в будинках сталися пожежі

Удари по Полтавщині та Сумщині

За його словами, протягом доби ворог обстріляв виробничі активи компанії на Полтавщині та здійснив нові масовані атаки на Сумщині, які тривають і нині. На місцях працюють підрозділи ДСНС та інші відповідні служби.

Є пошкодження обладнання

Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження та руйнування виробничого обладнання, однак, за попередніми даними, постраждалих немає. Після стабілізації безпекової ситуації фахівці розпочнуть ліквідацію наслідків атак.

Корецький зазначив, що нинішні удари стали вже двадцятою атакою на об’єкти "Нафтогазу" від початку року.

Обстріли 9 лютого

У ніч на 9 лютого російські війська атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією, внаслідок чого зафіксовано руйнування та є постраждалі.

Тієї ж ночі безпілотники вдарили по Одесі. Унаслідок атаки загинув 35-річний чоловік, ще двоє людей, серед яких 19-річна дівчина, дістали поранення. Пошкоджено 21 квартиру: вибуховою хвилею вибито 39 вікон у помешканнях і ще 18 - у місцях загального користування. Два автомобілі згоріли, ще шість зазнали ушкоджень уламками.

Крім того, російські ударні дрони атакували приватний сектор Богодухова в Харківській області. Внаслідок влучання житловий будинок був повністю зруйнований, виникла пожежа. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих - жінки та 10-річного хлопчика, ще троє людей постраждали.

За інформацією Повітряних сил, цієї ночі противник також застосував 11 балістичних ракет "Іскандер-М" із території Брянської області та 149 ударних безпілотників типів "Шахед", "Гербера", "Італмас" і дронів інших моделей.

Нафтогаз України Війна в Україні
