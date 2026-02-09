ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Обстрел Одессы в ночь на 9 февраля: есть разрушения и один погибший

Одесса, Понедельник 09 февраля 2026 02:00
UA EN RU
Обстрел Одессы в ночь на 9 февраля: есть разрушения и один погибший Фото: ГСЧС (t.me dsns_telegram)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 9 февраля на Одессу была совершена очередная атака ударных беспилотников, в результате которой пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОВА Сергея Лысака в сети Telegram.

Читайте также: Война против Украины ускоряет вымирание малочисленных народов России

Вражеская атака дронами по Одессе

Российские войска вновь применили ударные беспилотники по Одессе и области. Под удар попали жилые кварталы города.

По предварительным данным, в результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, а также объекты коммунальной инфраструктуры. В нескольких районах зафиксированы перебои в работе коммуникаций.

Пожары и повреждение газопровода

Вследствие попаданий возник пожар на крыше одной из многоэтажек. Также сообщается о повреждении газопровода, что потребовало оперативного вмешательства аварийных бригад.

Кроме того, зафиксированы возгорания легковых автомобилей и нежилого сооружения. Спасатели оперативно приступили к ликвидации последствий обстрела.

Работа экстренных служб

На местах происшествий задействованы подразделения ГСЧС, медики, газовые службы и коммунальные предприятия. Проводятся работы по тушению пожаров, обследованию поврежденных зданий и восстановлению жизненно важных систем. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Есть погибший

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки на Одессу есть погибший. Выражены соболезнования родным и близким. Данные о других жертвах или раненых продолжают проверяться.

Напоминаем, что вечером в воскресенье, 8 февраля, в Киеве повторно объявили воздушную тревогу, после чего в городе прогремели взрывы — по предварительной информации, российские войска вновь применили баллистическое вооружение.

Отметим, что днем в воскресенье, 8 февраля, в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой около 3 баллов, ставшее уже вторым подобным сейсмическим событием в регионе за последние трое суток.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Одесса
Новости
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ