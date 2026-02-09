Обстрел Одессы в ночь на 9 февраля: есть разрушения и один погибший

В ночь на 9 февраля на Одессу была совершена очередная атака ударных беспилотников, в результате которой пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОВА Сергея Лысака в сети Telegram.

Вражеская атака дронами по Одессе

Российские войска вновь применили ударные беспилотники по Одессе и области. Под удар попали жилые кварталы города.

По предварительным данным, в результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, а также объекты коммунальной инфраструктуры. В нескольких районах зафиксированы перебои в работе коммуникаций.

Пожары и повреждение газопровода

Вследствие попаданий возник пожар на крыше одной из многоэтажек. Также сообщается о повреждении газопровода, что потребовало оперативного вмешательства аварийных бригад.

Кроме того, зафиксированы возгорания легковых автомобилей и нежилого сооружения. Спасатели оперативно приступили к ликвидации последствий обстрела.

Работа экстренных служб

На местах происшествий задействованы подразделения ГСЧС, медики, газовые службы и коммунальные предприятия. Проводятся работы по тушению пожаров, обследованию поврежденных зданий и восстановлению жизненно важных систем. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Есть погибший

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки на Одессу есть погибший. Выражены соболезнования родным и близким. Данные о других жертвах или раненых продолжают проверяться.