РФ атаковала с семи направлений: что и сколько этой ночью сбила ПВО
В ночь на 9 февраля российские войска осуществили массированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники различных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
Запущены ракеты и сотни дронов
По данным военных, противник атаковал 11 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Брянской области, а также 149 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами других типов.
По данным Воздушных сил, дроны и ракеты были запущены с семи различных направлений, в том числе с территории России и временно оккупированных районов Украины.
Силы ПВО обезвредили большинство дронов
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны.
По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 116 ударных беспилотников различных типов. Также часть баллистических ракет была перехвачена, и они не достигли своих целей.
Есть попадания и падения обломков
В то же время зафиксировано попадание ракет и 23 ударных беспилотников на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей в шести местах.
Обстрелы 9 февраля
В ночь на 9 февраля российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией. В результате обстрелов зафиксированы разрушения, есть пострадавшие.
Той же ночью под ударом вражеских беспилотников оказалась Одесса. В результате атаки погиб 35-летний мужчина, еще два человека, среди которых 19-летняя девушка, получили ранения. Повреждена 21 квартира: взрывной волной выбиты 39 окон в помещениях и еще 18 - в местах общего пользования. Огнем уничтожены два автомобиля, еще шесть получили повреждения обломками.
Кроме того, российские ударные дроны атаковали частный сектор города Богодухов в Харьковской области. В результате попадания жилой дом был полностью разрушен и возник пожар. Из-под завалов спасатели достали тела двух погибших - женщины и 10-летнего мальчика, еще три человека получили ранения.