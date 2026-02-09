ua en ru
РФ атаковала с семи направлений: что и сколько этой ночью сбила ПВО

Украина, Понедельник 09 февраля 2026 10:19
РФ атаковала с семи направлений: что и сколько этой ночью сбила ПВО Иллюстративное фото: РФ запустила дроны и баллистику 9 февраля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 9 февраля российские войска осуществили массированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники различных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Читайте также: Patriot были пустые. Украине не хватало ракет ПВО во время ударов по энергетике

Запущены ракеты и сотни дронов

По данным военных, противник атаковал 11 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Брянской области, а также 149 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами других типов.

По данным Воздушных сил, дроны и ракеты были запущены с семи различных направлений, в том числе с территории России и временно оккупированных районов Украины.

Силы ПВО обезвредили большинство дронов

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 116 ударных беспилотников различных типов. Также часть баллистических ракет была перехвачена, и они не достигли своих целей.

Есть попадания и падения обломков

В то же время зафиксировано попадание ракет и 23 ударных беспилотников на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей в шести местах.

Обстрелы 9 февраля

В ночь на 9 февраля российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией. В результате обстрелов зафиксированы разрушения, есть пострадавшие.

Той же ночью под ударом вражеских беспилотников оказалась Одесса. В результате атаки погиб 35-летний мужчина, еще два человека, среди которых 19-летняя девушка, получили ранения. Повреждена 21 квартира: взрывной волной выбиты 39 окон в помещениях и еще 18 - в местах общего пользования. Огнем уничтожены два автомобиля, еще шесть получили повреждения обломками.

Кроме того, российские ударные дроны атаковали частный сектор города Богодухов в Харьковской области. В результате попадания жилой дом был полностью разрушен и возник пожар. Из-под завалов спасатели достали тела двух погибших - женщины и 10-летнего мальчика, еще три человека получили ранения.

