РФ атаковала с семи направлений: что и сколько этой ночью сбила ПВО

В ночь на 9 февраля российские войска осуществили массированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники различных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Запущены ракеты и сотни дронов

По данным военных, противник атаковал 11 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Брянской области, а также 149 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами других типов.

По данным Воздушных сил, дроны и ракеты были запущены с семи различных направлений, в том числе с территории России и временно оккупированных районов Украины.

Силы ПВО обезвредили большинство дронов

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 116 ударных беспилотников различных типов. Также часть баллистических ракет была перехвачена, и они не достигли своих целей.

Есть попадания и падения обломков

В то же время зафиксировано попадание ракет и 23 ударных беспилотников на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей в шести местах.