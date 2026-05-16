Россия хочет обозначить "Приднестровье" как "свою территорию", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем Россия упростить возможность получения гражданства для жителей так называемого "Приднестровья". В этом есть две ключевые цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

По словам Зеленского, Россия таким шагом не только пытается найти солдат, но и обозначает, что "Приднестровье" (на самом деле часть Молдовы) является якобы территорией РФ.

"Накануне был новый шаг России по Приднестровью: россияне упростили возможность получить гражданство для выходцев из этого региона Молдовы. Шаг специфический и означает не только то, что Россия таким образом ищет себе новых солдат, потому что гражданство означает воинский долг. Это и обозначение Россией территории Приднестровья как якобы своей", - сказал президент.

Он отметил, что в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует якобы только Донбасс. Однако на самом деле не только Донбасс, поэтому на это надо реагировать.

"Тем более что российский военный контингент и расположение спецслужб в Приднестровье - это для нас также вызов. Мы заинтересованы в стабильной, сильной Молдове", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что поручил МИД Украины контактировать с Молдовой относительно совместной оценки и совместных действий. Кроме того, он ожидает предложения от украинских спецслужб и разведки относительно формата реагирования.

"России надо больше думать о своих НПЗ и о своей нефтеперевалке, а не о гражданах других государств и землю других народов", - резюмировал президент.