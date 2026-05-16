Головна » Новини » Війна в Україні

Росія хоче позначити "Придністров'я" як "свою територію", - Зеленський

19:56 16.05.2026 Сб
2 хв
Які дві цілі переслідує Кремль?
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Президент України Володимир Зеленський пояснив, навіщо Росія спростити можливість отримання громадянства для жителів так званого "Придністров'я". У цьому є дві ключові цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

За словами Зеленського, Росія має таким кроком не лише намагається знайти солдат, але й позначає, що "Придністров'я" (насправді частина Молдови) є нібито територією РФ.

"Напередодні був новий крок Росії щодо Придністровʼя: росіяни спростили можливість отримати громадянство для вихідців із цього регіону Молдови. Крок специфічний і означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обовʼязок. Це і позначення Росією території Придністровʼя як начебто своєї", - сказав президент.

Він зазначив, що у Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить нібито лише Донбас. Однак насправді не тільки Донбас, тож на це треба реагувати.

"Тим більше що російський військовий контингент і розташування спецслужб у Придністровʼї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені в стабільній, сильній Молдові", - зауважив глава держави.

Зеленський додав, що доручив МЗС України контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Окрім того, він очікує пропозиції від українських спецслужб та розвідки щодо формату реагування.

"Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів", - резюмував президент.

Що ще відомо

Нагадаємо, у квітні керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Росія хоче посилити свій контингент у невизнаному "Придністров’ї", оскільки побоюється за нього. При цьому у Москви немає такої можливості.

Однак колишній міністр оборони Молдови зазначив, що російські військові в Придністров'ї несуть загрозу потенційної дестабілізації для України, тому Києву потрібно тримати війська поблизу його кордонів.

Також Зеленський сказав учора, що Росія активізувала спроби втягнути Білорусь у війну проти України. Зокрема, Москва вже контактувала з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

