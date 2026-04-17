Буданов заявил, что Россия боится за свой контингент в Приднестровье

Россия хочет усилить свой контингент в непризнанном Приднестровье, поскольку боится за него. В то же время она не может его нарастить.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил в интервью YouTube-каналу "Маленькая Страна".

Он рассказал о данных, которые свидетельствуют, что российское командование не оставляет планов по активизации деятельности в Приднестровье.

"Я бы это назвал войной страхов. Россияне боятся за свой контингент, и хотят принять хотя бы качество меры, чтобы его как-то усилить, чтобы он был в готовности как-то реагировать, если с ним что-то случится", - отметил Буданов.

По словам Буданова, Украине известно об этих планах и она обязана реагировать. Он назвал это "стандартным военным подходом".

Кроме того, глава ОП назвал российскую военную группировку в непризнанном Приднестровье "слишком слабой".

"Нарастить они (россияне, - ред.) ее не могут, и больше за них боятся", - отметил он.

В то же время Буданов выразил сомнение, что Приднестровье можно взять под контроль "без единого выстрела".

"Без единого выстрела? Я, например, в это не верю. Если поставить вопрос, сможем ли мы это сделать? Да, сможем, с выстрелами, но можем. Однако я считаю, что это - преждевременный вопрос", - сказал он.

Угроза из Приднестровья

Приднестровье с ограниченным российским контингентом уже длительное время остается неконтролируемой Молдовой территорией. В конце декабря источники РБК-Украина сообщили, что значительно возрос риск проникновения в Украину российских диверсионно-разведывательных групп с территории Приднестровья.

Такими действиями Кремль может отвлекать часть ресурсов Украины на противостояние угрозам с территории "ПМР".