Буданов заявил, что Россия боится за свой контингент в Приднестровье
Россия хочет усилить свой контингент в непризнанном Приднестровье, поскольку боится за него. В то же время она не может его нарастить.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил в интервью YouTube-каналу "Маленькая Страна".
Он рассказал о данных, которые свидетельствуют, что российское командование не оставляет планов по активизации деятельности в Приднестровье.
"Я бы это назвал войной страхов. Россияне боятся за свой контингент, и хотят принять хотя бы качество меры, чтобы его как-то усилить, чтобы он был в готовности как-то реагировать, если с ним что-то случится", - отметил Буданов.
По словам Буданова, Украине известно об этих планах и она обязана реагировать. Он назвал это "стандартным военным подходом".
Кроме того, глава ОП назвал российскую военную группировку в непризнанном Приднестровье "слишком слабой".
"Нарастить они (россияне, - ред.) ее не могут, и больше за них боятся", - отметил он.
В то же время Буданов выразил сомнение, что Приднестровье можно взять под контроль "без единого выстрела".
"Без единого выстрела? Я, например, в это не верю. Если поставить вопрос, сможем ли мы это сделать? Да, сможем, с выстрелами, но можем. Однако я считаю, что это - преждевременный вопрос", - сказал он.
Угроза из Приднестровья
Приднестровье с ограниченным российским контингентом уже длительное время остается неконтролируемой Молдовой территорией. В конце декабря источники РБК-Украина сообщили, что значительно возрос риск проникновения в Украину российских диверсионно-разведывательных групп с территории Приднестровья.
Такими действиями Кремль может отвлекать часть ресурсов Украины на противостояние угрозам с территории "ПМР".
Впоследствии в Молдове опровергли информацию об активизации российских сил в Приднестровье, при этом отметив, что там регулярно происходят различные действия, которые поддерживают напряженность в регионе.
По информации посла Украины в Молдове, в состав так называемой "Отдельной группировки российских войск" (ОГРВ), сейчас входит более тысячи вооруженных военных.