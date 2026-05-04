Украина усиливает оборону на границе с непризнанным Приднестровьем (фото)

На юго-западной границе Украины, в частности на направлении Приднестровья, усиливают оборонительные способности из-за потенциальных рисков и присутствия там российского военного контингента.

Об этом РБК-Украина сообщили в оперативном командовании "Запад".

Там рассказали, что на Приднестровском направлении наращивают инженерные фортификации, а также развивают рокадные дороги для улучшения маневренности и логистики войск.

В ОК отметили, что командующий группировки войск "Запад" бригадный генерал Владимир Шведюк во время рабочей поездки в приграничье с непризнанным Приднестровьем пообщался с командирами различных звеньев, проверил готовность подразделений, их обеспечение и состояние оборонительных рубежей - инженерной фортификации и рокадных дорог.

В оперативном командовании отмечают, что планируют создать эшелонированную систему защиты в этом районе, которая позволит оперативно реагировать на возможные провокации или угрозы со стороны Приднестровского региона.

"Одним из главных вопросов остается существенное усиление оборонительных возможностей нашей юго-западной границы. Формирование надлежащих условий для улучшения маневренности и логистического обеспечения войск. Это позволит построить эшелонированную систему защиты, которая позволит оперативно реагировать на любые провокации или явные проявления агрессивных действий со стороны самопровозглашенного непризнанного сателлита РФ", - рассказали в ОК "Запад".

Там уточнили, что военнослужащие на этом направлении активно взаимодействуют с местными общинами и фермерскими хозяйствами. Они контролируют, чтобы аграрии могли безопасно проводить сезонные полевые работы, учитывая построение в приграничье системы инженерных заграждений, минных полей и рубежей обороны наших войск.

Подразделения Сил обороны также поддерживают процесс совершенствования системы подготовки национального сопротивления населения в районе.

Командующий группировки войск "Запад" также встретился с представителями медицинских учреждений региона для проверки готовности медицинской инфраструктуры региона к помощи военным в случае необходимости.

"Усиление оборонительных рубежей приграничья - это, прежде всего, комплексный ответ на потенциальные риски и способность быстро реагировать при любой угрозе", - отметили в ОК "Захід".

И хотя сценарии развития событий здесь могут быть вариативными - опыт отпора российской вооруженной агрессии на северных и восточных направлениях нашего государства показывает, что надо быть готовыми ко всем возможным сценариям развития событий. И адекватно и эффективно на них реагировать, подытожили в Командовании.

Контекст Приднестровья в войне РФ против Украины

Приднестровье является регионом, который находится под властью самопровозглашенной и непризнанной ПМР. Этот сепаратистский анклав образовался в результате вооруженного конфликта начала 1990-х годов, когда местные боевики при прямой поддержке российских войск выступили против Республики Молдова.

Официальный российский контингент там насчитывает около 1500-1700 военных, а вместе с местными вооруженными формированиями эта цифра достигает 7-8 тысяч человек.

Карта: так называемая "ПМР" непосредственно граничит с Одесской областью и немного с Винницкой (deepstatemap)

В контексте войны регион выполняет роль постоянной угрозы на юго-западной границе, заставляя Украину держать там часть войск для прикрытия и предотвращения провокаций.