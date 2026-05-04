ua en ru
Пн, 04 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина усиливает оборону на границе с непризнанным Приднестровьем (фото)

12:06 04.05.2026 Пн
3 мин
Среди планов - развитие эшелонированной системы обороны
aimg Ульяна Безпалько aimg Мария Кучерявец
Украина усиливает оборону на границе с непризнанным Приднестровьем (фото) Фото: военные усиливают оборонительные рубежи на направлении Приднестровья (ОК "Запад")
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

На юго-западной границе Украины, в частности на направлении Приднестровья, усиливают оборонительные способности из-за потенциальных рисков и присутствия там российского военного контингента.

Об этом РБК-Украина сообщили в оперативном командовании "Запад".

Читайте также: Зеленский оценил угрозу из Приднестровья

Там рассказали, что на Приднестровском направлении наращивают инженерные фортификации, а также развивают рокадные дороги для улучшения маневренности и логистики войск.

В ОК отметили, что командующий группировки войск "Запад" бригадный генерал Владимир Шведюк во время рабочей поездки в приграничье с непризнанным Приднестровьем пообщался с командирами различных звеньев, проверил готовность подразделений, их обеспечение и состояние оборонительных рубежей - инженерной фортификации и рокадных дорог.

В оперативном командовании отмечают, что планируют создать эшелонированную систему защиты в этом районе, которая позволит оперативно реагировать на возможные провокации или угрозы со стороны Приднестровского региона.

"Одним из главных вопросов остается существенное усиление оборонительных возможностей нашей юго-западной границы. Формирование надлежащих условий для улучшения маневренности и логистического обеспечения войск. Это позволит построить эшелонированную систему защиты, которая позволит оперативно реагировать на любые провокации или явные проявления агрессивных действий со стороны самопровозглашенного непризнанного сателлита РФ", - рассказали в ОК "Запад".

Там уточнили, что военнослужащие на этом направлении активно взаимодействуют с местными общинами и фермерскими хозяйствами. Они контролируют, чтобы аграрии могли безопасно проводить сезонные полевые работы, учитывая построение в приграничье системы инженерных заграждений, минных полей и рубежей обороны наших войск.

Подразделения Сил обороны также поддерживают процесс совершенствования системы подготовки национального сопротивления населения в районе.

Командующий группировки войск "Запад" также встретился с представителями медицинских учреждений региона для проверки готовности медицинской инфраструктуры региона к помощи военным в случае необходимости.

"Усиление оборонительных рубежей приграничья - это, прежде всего, комплексный ответ на потенциальные риски и способность быстро реагировать при любой угрозе", - отметили в ОК "Захід".

И хотя сценарии развития событий здесь могут быть вариативными - опыт отпора российской вооруженной агрессии на северных и восточных направлениях нашего государства показывает, что надо быть готовыми ко всем возможным сценариям развития событий. И адекватно и эффективно на них реагировать, подытожили в Командовании.

Контекст Приднестровья в войне РФ против Украины

Приднестровье является регионом, который находится под властью самопровозглашенной и непризнанной ПМР. Этот сепаратистский анклав образовался в результате вооруженного конфликта начала 1990-х годов, когда местные боевики при прямой поддержке российских войск выступили против Республики Молдова.

Официальный российский контингент там насчитывает около 1500-1700 военных, а вместе с местными вооруженными формированиями эта цифра достигает 7-8 тысяч человек.

Украина усиливает оборону на границе с непризнанным Приднестровьем (фото)

Карта: так называемая "ПМР" непосредственно граничит с Одесской областью и немного с Винницкой (deepstatemap)

В контексте войны регион выполняет роль постоянной угрозы на юго-западной границе, заставляя Украину держать там часть войск для прикрытия и предотвращения провокаций.

Напомним, в апреле 2026 года в интервью РБК-Украина заместитель руководителя ОП, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что РФ рассматривает создание новой буферной зоны в приграничье с Украиной - в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Молдова Днестр Винницкая область
Новости
Путин боится покушения дронами и переворота, а между силовиками нарастает конфликт, - СМИ
Путин боится покушения дронами и переворота, а между силовиками нарастает конфликт, - СМИ
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы