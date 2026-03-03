ua en ru
Украина должна держать войска возле Приднестровья: в Молдове объяснили почему

Вторник 03 марта 2026 14:30
Украина должна держать войска возле Приднестровья: в Молдове объяснили почему Фото: Украина должна держать войска возле Приднестровья (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Роман Кот

Российские военные в Приднестровье несут угрозу потенциальной дестабилизации для Украины, поэтому Киеву стоит держать свои войска вблизи его границ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил экс-министр обороны Молдовы Виталий Маринуца.

Читайте также: Население Приднестровья не хочет идти в армию РФ, в "оперативной группе" растет дезертирство, - ГУР

"Для Украины российские войска в Приднестровье больше не являются инертным фактором. Они рассматриваются как потенциальная платформа дестабилизации. Украина должна держать (вблизи Приднестровья - ред.) свои войска на всякий случай. Даже при ограниченных возможностях их значение остается политико-стратегическим", - отметил Маринуца.

По его словам, нужен полный, поэтапный и контролируемый вывод вооруженных сил РФ: с установлением графика, международного мониторинга, независимого аудита боеприпасов в Колбасной и тому подобное.

"Вторая форма - это трансформация миротворческой операции, потому что сейчас это какой-то гибрид, который позволяет развиваться сепаратизму в регионе. Конечно, нужно четкое разделение "миротворчества" и одностороннего российского военного присутствия. В конце концов миссия должна быть гражданской", - добавил он.

Угроза из Приднестровья

Приднестровье с ограниченным российским контингентом уже много лет остается неконтролируемой Молдовой территорией.

Отметим, в конце декабря источники РБК-Украина сообщили о начале мобилизации, призыве резервистов, расконсервировании техники, запуске производства дронов и создании центров подготовки операторов БпЛА.

Ранее мы писали, что значительно возрос риск проникновения в Украину российских диверсионно-разведывательных групп с территории Приднестровья. Такими действиями Кремль может отвлекать часть ресурсов Украины на противостояние угрозам с территории "ПМР".

Впоследствии в Молдове опровергли информацию об активизации российских сил в Приднестровье, при этом отметив, что там регулярно происходят различные действия, которые поддерживают напряженность в регионе.

По информации посла Украины в Молдове, в состав так называемой "Отдельной группировки российских войск" (ОГРВ), сейчас входит более тысячи вооруженных военных.

