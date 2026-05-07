Россия атакует Харьков, Одессу и другие города накануне путинского "перемирия"
Сегодня 7 мая накануне "кремлевского перемирия", которое в РФ объявили по случаю "дня победы", российские войска атаковали украинские города дронами и баллистикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые каналы.
По данным Воздушных сил, в 10:22 была зафиксирована группа вражеских беспилотников из акватории Черного моря курсом на Одессу.
Уже в 10:45 сообщалось, что беспилотники движутся в направлении Херсона, Николаева, Сумы, Одессы и Черноморского (Одесская область).
Во время атаки в Одессе было слышно работу сил противовоздушной обороны, в направлении города продолжали двигаться российские дроны.
Через несколько минут также объявили угрозу применения баллистического вооружения с востока. Сообщалось о скоростной цели в направлении Днепра.
Тем временем войска РФ нанесли удар дроном по Харькову, сообщил городской голова Игорь Терехов.
По его словам, попадание произошло в Новобаварском районе города. На месте удара вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Их количество и состояние уточняются.
Впоследствии Терехов добавил, что в результате атаки повреждены около восьми частных домов, автомобиль и торговый павильон.
"На данную минуту - двое пострадавших, 10 поврежденных домов и сгоревший автомобиль", - говорится в сообщении мэра.
Обновлено в 11:42
По информации ОВА, количество пострадавших в результате атаки вражеского БпЛА в Новобаварском районе Харькова возросло до семи человек. Среди них - 15-летняя девушка и 7-летний ребенок, который испытал острую реакцию на стресс.
У пятерых пострадавших медики также диагностировали острую реакцию на стресс, еще двое получили ранения стеклом и ушибы.
В результате удара российского БПЛА повреждено остекление окон в четырех частных домах, гражданский автомобиль и киоск.
Перемирие Украины и России
Напомним, недавно Россия в одностороннем порядке объявила о "перемирии" на 8-9 мая 2026 года по случаю празднования "дня победы".
Также в Кремле начали угрожать массированными ударами по центру Киева в случае, если Украина атакует Москву во время праздничных мероприятий. Местных жителей и иностранных дипломатов призвали эвакуироваться из украинской столицы.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении режима тишины с 00:00 6 мая.
Несмотря на инициативу Киева по установлению полной тишины Москва ответила новыми атаками и нанесла удары по Харькову, Сумы, Днепру, Запорожью и Кривому Рогу.
После этих атак Зеленский заявил, что "теперь их главный парад зависит от нас". Президент подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально, а дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации в ближайшее время.
Вчера из России уже второй раз за неделю прозвучали угрозы нанести удары по центру Киева в случае срыва "перемирия" на 9 мая.