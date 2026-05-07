Росія атакує Харків, Одесу та інші міста напередодні путінського "перемирʼя"
Сьогодні 7 травня напередодні "кремлівського перемир’я", яке у РФ оголосили з нагоди "дня перемоги", російські війська атакували українські міста дронами та балістикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та моніторингові канали.
За даними Повітряних сил, о 10:22 було зафіксовано групу ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.
Вже о 10:45 повідомлялося, що безпілотники рухаються у напрямку Херсон, Миколаїв, Суми, Одеси та Чорноморського (Одеська область).
Під час атаки в Одесі було чутно роботу сил протиповітряної оборони, у напрямку міста продовжували рухатися російські дрони.
Через кілька хвилин також оголосили загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Повідомлялося про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.
Тим часом війська РФ завдали удару дроном по Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, влучання сталося у Новобаварському районі міста. На місці удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Їхня кількість та стан уточнюються.
Згодом Терехов додав, що внаслідок атаки пошкоджено близько восьми приватних будинків, автомобіль та торгівельний павільйон.
"На дану хвилину - двоє постраждалих, 10 пошкоджених будинків та згорілий автомобіль", - йдеться у повідомленні мера.
Оновлено о 11:42
За інформацією ОВА, кількість постраждалих внаслідок атаки ворожого БпЛА в Новобаварському районі Харкова зросла до семи осіб. Серед них - 15-річна дівчина та 7-річна дитина, яка зазнала гострої реакції на стрес.
У п’ятьох постраждалих медики також діагностували гостру реакцію на стрес, ще двоє отримали поранення склом та забої.
Унаслідок удару російського БпЛА пошкоджено скління вікон у чотирьох приватних будинках, цивільний автомобіль та кіоск.
Перемир'я України та Росії
Нагадаємо, нещодавно Росія в односторонньому порядку оголосила про "перемир’я" на 8-9 травня 2026 року з нагоди святкування "дня перемоги".
Також у Кремлі почали погрожувати масованими ударами по центру Київа у разі, якщо Україна атакує Москву під час святкових заходів. Місцевих жителів та іноземних дипломатів закликали евакуюватися з української столиці.
У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження режиму тиші з 00:00 6 травня.
Попри ініціативу Києва щодо встановлення повної тиші Москва відповіла новими атаками та завдала ударів по Харкову, Суми, Дніпру, Запоріжжю та Кривому Рогу.
Після цих атак Зеленський заявив, що "тепер їхній головний парад залежить від нас". Президент наголосив, що Україна діятиме дзеркально, а подальші рішення залежатимуть від розвитку ситуації найближчим часом.
Вчора з Росії вже вдруге за тиждень пролунали погрози завдати ударів по центру Києва у разі зриву "перемир’я" на 9 травня.