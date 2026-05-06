Россия запугивает Украину и Запад ради тишины на 9 мая

Путинский режим уже второй раз за неделю угрожает нанести удары по центру Киева в случае, если перемирия на "день победы" не будет.

Как передает РБК-Украина , об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, российский МИД направил дипломатическим миссиям и представителям международных организаций ноту с угрозами.

Москва потребовала, чтобы дипломаты других стран отнеслись "с серьезностью" к сообщению минобороны РФ, в котором оно угрожает нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Москву атакуют во время перемирия.

Также РФ призвала "обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств".

В МИД РФ заверили, что ответный удар может быть нанесен "в том числе по центрам принятия решений".

Отдельно Захарова пожаловалась, что когда президент Украины Владимир Зеленский намекнул на "участие" украинских беспилотников в параде ко "дню победы", никто на саммите Европейского политического сообщества его не "одернул".

Также она цинично добавила, что Россия якобы не выступает с позиции агрессии.