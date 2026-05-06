Главная » Новости » Война в Украине

Россия запугивает Украину и Запад ради тишины на 9 мая

21:57 06.05.2026 Ср
В МИД РФ обратились к жителям Киева и иностранным дипломатам
Иван Носальский
Россия запугивает Украину и Запад ради тишины на 9 мая Фото: Мария Захарова, спикер МИД РФ (Getty Images)
Путинский режим уже второй раз за неделю угрожает нанести удары по центру Киева в случае, если перемирия на "день победы" не будет.

Как передает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, российский МИД направил дипломатическим миссиям и представителям международных организаций ноту с угрозами.

Москва потребовала, чтобы дипломаты других стран отнеслись "с серьезностью" к сообщению минобороны РФ, в котором оно угрожает нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Москву атакуют во время перемирия.

Также РФ призвала "обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств".

В МИД РФ заверили, что ответный удар может быть нанесен "в том числе по центрам принятия решений".

Отдельно Захарова пожаловалась, что когда президент Украины Владимир Зеленский намекнул на "участие" украинских беспилотников в параде ко "дню победы", никто на саммите Европейского политического сообщества его не "одернул".

Также она цинично добавила, что Россия якобы не выступает с позиции агрессии.

Заявление минобороны РФ

Напомним, 4 мая министерство обороны России объявило о том, что российский диктатор Владимир Путин приказал установить перемирие с Украиной 8-9 мая.

При этом в ведомстве добавили, что если Украина атакует Москву во время празднования "дня победы", по центру Киева будет нанесен массированный удар.

Местных жителей и иностранных дипломатов призвали эвакуироваться из Киева.

