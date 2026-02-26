Роботам на фронте нужны люди: какие необычные вакансии появляются в ВСУ

Беспилотные системы изменили поле боя современной войны. Раньше это были преимущественно летательные аппараты (БПЛА), однако теперь конкуренцию им эффективно составляют наземные роботизированные комплексы (НРК).
Об этом РБК-Украина рассказали в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Читайте также: "Это уже война роботов": бойцы 32-й ОМБр уничтожили оккупантов с помощью НРК
Офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель сообщил, что сегодня направление НРК:
"Беспилотные системы изменили поле боя современной войны. Если раньше это были преимущественно летательные аппараты (БПЛА), то теперь им эффективно составляют конкуренцию наземные роботизированные комплексы (НРК)", - подчеркнул он.
По мнению Абеля, "с каждым днем доля "роботов" на фронте будет только расти".
Уже сейчас, по его словам, 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ активно привлекает в украинскую армию специалистов на должности, связанные с НРК:
В завершение Абель рассказал, что сейчас вакансии в подразделениях НРК открыты во многих воинских частях Сухопутных войск.
Выбрать оптимальное для себя подразделение каждый желающий может с помощью 1-го центра рекрутинга.
"Чтобы подобрать для себя такую интересную должность, можно обратиться в 1 центр ректутинга Сухопутных войск напрямую", - напомнил военный.
Сделать это можно:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине появился дрон, который спасает раненых и тянет грузы до 1,5 тонны.
Тем временем главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщил, что широкое использование дронов значительно расширило так называемую "киллзону" на фронте.
Поэтому наземные роботизированные системы, по его словам, становятся ключевым элементом войны будущего.
Читайте также, как робот под Покровском шесть часов вывозил раненых из ада.