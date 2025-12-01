Сырский: из-за дронов увеличивается "киллзона" на фронте, будущее - за НРК
Широкое использование дронов значительно расширило так называемую "киллзону" на фронте, поэтому наземные роботизированные системы становятся ключевым элементом войны будущего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Facebook.
"Как бы ни было трудно, Украина заботится о сохранении жизни и здоровья каждого своего воина. Эвакуация раненых и оказание медицинской помощи всегда в фокусе моего внимания", - заявил Сырский на служебном совещании.
Он отметил, что из-за широкого применения БпЛА увеличивается зона поражения, и эвакуация раненых становится все сложнее. Враг коварно атакует стабилизационные пункты, нарушая международное гуманитарное право.
"Наши медицинские подразделения уходят под землю, а раненых с передовой эвакуируют наземные роботизированные комплексы",- подчеркнул Сырский.
Представители боевых бригад поделились практическим опытом, который следует внедрять и масштабировать.
Медики 151-й ОМБр обустроили современный и просторный подземный стабилизационный пункт. Медслужба 10-й ОГШБр рассказала об особенностях эвакуации раненых под ударами вражеских дронов.
Командир роты наземных роботизированных комплексов Третьей штурмовой бригады показал эффективность НРК, которыми с начала года эвакуировали 147 военных.
"Убежден, что за наземными роботизированными комплексами - большое будущее. Мы развиваем это направление, внедряем новые модели и применяем передовые подходы для эвакуации раненых при любых условиях", - отметил Сырский.
Во время совещания обсудили успехи и проблемы, искали решение дефицита эвакуационной брони и другого необходимого оборудования.
Основное направление работы медслужбы ВСУ на декабрь - развитие и масштабирование роботизированных эвакуаций, внедрение передовых технологий и новых моделей для спасения жизни военных.
Враг активно применяет БпЛА и артиллерию, что повышает риски для медицинских подразделений на фронте.
ВСУ постоянно адаптируют медицинскую логистику, сочетая подземные пункты и роботизированные комплексы для безопасной и быстрой эвакуации раненых. Такие решения уже доказали эффективность в боевых условиях и помогают сохранить жизнь украинских воинов.
Напомним, Сырский отмечал, что на современном поле боя решающую роль играют ударные дроны. В таких условиях критически важной становится оперативная эвакуация раненых и эффективная работа военной медицины.
Также ранее Сирский одобрил создание в Украине отдельного медицинского подразделения. Это позволит организационно масштабировать оказание медицинской помощи в зоне боевых действий.
Мы также рассказывали о боевых медиках, которые работают на передовой в чрезвычайно сложных условиях. Ежедневно, под обстрелами и с оружием в руках, они эвакуируют раненых украинских военных.