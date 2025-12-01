ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сырский: из-за дронов увеличивается "киллзона" на фронте, будущее - за НРК

Украина, Понедельник 01 декабря 2025 23:14
UA EN RU
Сырский: из-за дронов увеличивается "киллзона" на фронте, будущее - за НРК Фото: главком ВСУ Алекснадр Сырский (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: РБК-Украина

Широкое использование дронов значительно расширило так называемую "киллзону" на фронте, поэтому наземные роботизированные системы становятся ключевым элементом войны будущего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Facebook.

"Как бы ни было трудно, Украина заботится о сохранении жизни и здоровья каждого своего воина. Эвакуация раненых и оказание медицинской помощи всегда в фокусе моего внимания", - заявил Сырский на служебном совещании.

Он отметил, что из-за широкого применения БпЛА увеличивается зона поражения, и эвакуация раненых становится все сложнее. Враг коварно атакует стабилизационные пункты, нарушая международное гуманитарное право.

"Наши медицинские подразделения уходят под землю, а раненых с передовой эвакуируют наземные роботизированные комплексы",- подчеркнул Сырский.

Представители боевых бригад поделились практическим опытом, который следует внедрять и масштабировать.

Медики 151-й ОМБр обустроили современный и просторный подземный стабилизационный пункт. Медслужба 10-й ОГШБр рассказала об особенностях эвакуации раненых под ударами вражеских дронов.

Командир роты наземных роботизированных комплексов Третьей штурмовой бригады показал эффективность НРК, которыми с начала года эвакуировали 147 военных.

"Убежден, что за наземными роботизированными комплексами - большое будущее. Мы развиваем это направление, внедряем новые модели и применяем передовые подходы для эвакуации раненых при любых условиях", - отметил Сырский.

Во время совещания обсудили успехи и проблемы, искали решение дефицита эвакуационной брони и другого необходимого оборудования.

Основное направление работы медслужбы ВСУ на декабрь - развитие и масштабирование роботизированных эвакуаций, внедрение передовых технологий и новых моделей для спасения жизни военных.

Враг активно применяет БпЛА и артиллерию, что повышает риски для медицинских подразделений на фронте.

ВСУ постоянно адаптируют медицинскую логистику, сочетая подземные пункты и роботизированные комплексы для безопасной и быстрой эвакуации раненых. Такие решения уже доказали эффективность в боевых условиях и помогают сохранить жизнь украинских воинов.

Напомним, Сырский отмечал, что на современном поле боя решающую роль играют ударные дроны. В таких условиях критически важной становится оперативная эвакуация раненых и эффективная работа военной медицины.

Также ранее Сирский одобрил создание в Украине отдельного медицинского подразделения. Это позволит организационно масштабировать оказание медицинской помощи в зоне боевых действий.

Мы также рассказывали о боевых медиках, которые работают на передовой в чрезвычайно сложных условиях. Ежедневно, под обстрелами и с оружием в руках, они эвакуируют раненых украинских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эвакуация Александр Сырский
Новости
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит