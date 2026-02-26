Роботам на фронті потрібні люди: які незвичні вакансії з'являються в ЗСУ

Безпілотні системи змінили поле бою сучасної війни. Раніше це були переважно літальні апарати (БПЛА), однак тепер конкуренцію їм ефективно складають наземні роботизовані комплекси (НРК).
Про це РБК-Україна розповіли в 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ Збройних сил України.
Читайте також: "Це вже війна роботів": бійці 32-ї ОМБр знищили окупантів за допомогою НРК
Офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель повідомив, що сьогодні напрям НРК:
"Безпілотні системи змінили поле бою сучасної війни. Якщо раніше це були переважно літальні апарати (БПЛА), то тепер їм ефективно складають конкуренцію наземні роботизовані комплекси (НРК)", - наголосив він.
На думку Абеля, "з кожним днем частка "роботів" на фронті лише зростатиме".
Вже зараз, за його словами, 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ активно залучає до українського війська фахівців на посади, пов'язані з НРК:
Насамкінець Абель розповів, що наразі вакансії в підрозділах НРК відкриті в багатьох військових частинах Сухопутних військ.
Обрати оптимальний для себе підрозділ кожен охочий може за допомогою 1-го центру рекрутингу.
"Щоб підібрати для себе таку цікаву посаду, можна звернутися до 1 центру ректутингу Сухопутних військ напряму", - нагадав військовий.
Зробити це можна:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні з'явився дрон, який рятує поранених і тягне вантажі до 1,5 тонни.
Тим часом головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що широке використання дронів значно розширило так звану "кіллзону" на фронті.
Тому наземні роботизовані системи, за його словами, стають ключовим елементом війни майбутнього.
Читайте також, як робот під Покровськом шість годин вивозив поранених із пекла.