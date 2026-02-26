Роботам на фронті потрібні люди: які незвичні вакансії з'являються в ЗСУ

Якими є перспективи НРК на фронті

Офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель повідомив, що сьогодні напрям НРК:

вже демонструє вагомі результати;

є надзвичайно перспективним.

"Безпілотні системи змінили поле бою сучасної війни. Якщо раніше це були переважно літальні апарати (БПЛА), то тепер їм ефективно складають конкуренцію наземні роботизовані комплекси (НРК)", - наголосив він.

Які фахівці потрібні для роботи з НРК

На думку Абеля, "з кожним днем частка "роботів" на фронті лише зростатиме".

Вже зараз, за його словами, 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ активно залучає до українського війська фахівців на посади, пов'язані з НРК:

операторів;

механіків;

механіків-водіїв тощо.

Як знайти вакансію в підрозділі НРК

Насамкінець Абель розповів, що наразі вакансії в підрозділах НРК відкриті в багатьох військових частинах Сухопутних військ.

Обрати оптимальний для себе підрозділ кожен охочий може за допомогою 1-го центру рекрутингу.

"Щоб підібрати для себе таку цікаву посаду, можна звернутися до 1 центру ректутингу Сухопутних військ напряму", - нагадав військовий.

Зробити це можна: