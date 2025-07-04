Роботы на фронте: в Украине появился дрон, спасающий раненых и тянущий грузы до 1,5 тонны
В Украине на поле боя начали активно работать наземные роботизированные комплексы, которые стали результатом двухлетней работы оборонного кластера Brave1.
Как сообщает РБК-Украина, видео с роботом опубликовал вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
По его словам, одним из удачных решений стал робот Ratel H - универсальная платформа, выполняющая опасные задачи вместо военных.
Ratel H способен эвакуировать раненых, доставлять медицинское снаряжение и боеприпасы, транспортировать грузы весом более 400 кг, а также тянуть до 1,5 тонны - примерно столько же, сколько весит легковой автомобиль. Машина может работать ночью благодаря инфракрасным фарам и камерам ночного видения.
Благодаря таким разработкам Brave1 логистика на передовой становится менее рискованной для бойцов. Роботы уже проходят минные поля, добираются до позиций под огнем и выполняют задачи, которые раньше требовали непосредственного участия человека.
"НРК уже становятся геймченджерами на поле боя - так же, как раньше БПЛА. Это наш асимметричный ответ на численное превосходство врага. Меньше участия человека в опасных миссиях - максимальное сохранение жизни украинских воинов", - пишет Федоров.
Напомним, недавно Минобороны Украины одобрило использование беспилотного авиационного комплекса "Хищная птица" в боевых действиях. Этот новейший украинский БПАК.
Также Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины наземный роботизированный комплекс "Ярость".
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