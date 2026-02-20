Прямое попадание не остановило: под Покровском робот 6 часов вывозил раненых из ада

В Донецкой области украинские десантники провели сложную и рискованную эвакуацию раненых собратьев с помощью наземного роботизированного комплекса.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщили в 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде в Facebook.

Операция состоялась в районе Покровска и длилась около шести часов - под постоянной угрозой атак российских дронов.

Двух раненых забирали с разных позиций.

Первый военный подвергся удару FPV-дрона. По словам побратимов, он получил тяжелые ранения - в бок, ноги и спину. Его состояние оценивали как тяжелое.

Наземный робот отправился на позицию, чтобы забрать бойца, а по дороге подобрал еще одного раненого - с более легкими осколочными травмами.

Из-за сложной ситуации на направлении традиционная эвакуация автотранспортом была слишком опасной. Поэтому решение использовать НРК стало фактически единственным шансом быстро вывезти раненых из "серой зоны".

Атака на обратном пути

Дорога оказалась чрезвычайно сложной: глубокие колеи, скользкое покрытие, постоянная угроза вражеских беспилотников.

На обратном пути после эвакуации первого бойца робот попал под удар FPV-дрона. Один из военных успел выскочить из платформы, а сама машина, несмотря на поражение, выдержала атаку и смогла продолжить движение.

Несмотря на повреждения, НРК добрался до второй позиции, забрал еще одного раненого и доставил обоих военных к определенной точке эвакуации.

Удалось довезти до стабпункта

На финальном этапе раненых забрали собратья на автомобиле и доставили в стабилизационный пункт. Таким образом удалось спасти жизнь двум военным в чрезвычайно сложных условиях.

В бригаде отмечают: оборона Покровского направления остается одной из самых тяжелых. Российские войска активно используют дроны для контроля логистических маршрутов, что значительно усложняет подвоз боеприпасов, ротации и эвакуацию раненых.

Дополнительным фактором риска стали сложные погодные условия, которые еще больше ограничивают возможности передвижения техники.

Технологии, спасающие жизни

История под Покровском в очередной раз демонстрирует, что роботизированные системы становятся критически важными на современном поле боя. Там, где каждый выезд машины может завершиться попаданием дрона, наземные роботы дают шанс сохранить жизнь - и раненым, и тем, кто их спасает.

Несмотря на атаки и сложную обстановку, украинские военные продолжают адаптироваться к новым вызовам войны, используя технологии там, где еще несколько лет назад это казалось фантастикой.