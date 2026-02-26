Роботам на фронте нужны люди: какие необычные вакансии появляются в ВСУ

Беспилотные системы изменили поле боя современной войны. Раньше это были преимущественно летательные аппараты (БПЛА), однако теперь конкуренцию им эффективно составляют наземные роботизированные комплексы (НРК).

Об этом РБК-Украина рассказали в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Каковы перспективы НРК на фронте

Офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель сообщил, что сегодня направление НРК:

уже демонстрирует весомые результаты;

является чрезвычайно перспективным.

"Беспилотные системы изменили поле боя современной войны. Если раньше это были преимущественно летательные аппараты (БПЛА), то теперь им эффективно составляют конкуренцию наземные роботизированные комплексы (НРК)", - подчеркнул он.

Какие специалисты нужны для работы с НРК

По мнению Абеля, "с каждым днем доля "роботов" на фронте будет только расти".

Уже сейчас, по его словам, 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ активно привлекает в украинскую армию специалистов на должности, связанные с НРК:

операторов;

механиков;

механиков-водителей и т.п.

Как найти вакансию в подразделении НРК

В завершение Абель рассказал, что сейчас вакансии в подразделениях НРК открыты во многих воинских частях Сухопутных войск.

Выбрать оптимальное для себя подразделение каждый желающий может с помощью 1-го центра рекрутинга.

"Чтобы подобрать для себя такую интересную должность, можно обратиться в 1 центр ректутинга Сухопутных войск напрямую", - напомнил военный.

Сделать это можно: