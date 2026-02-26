ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Роботам на фронте нужны люди: какие необычные вакансии появляются в ВСУ

Четверг 26 февраля 2026 12:04
Роботам на фронте нужны люди: какие необычные вакансии появляются в ВСУ Роль "роботов" на фронте становится все более важной (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова
Эксперт: Илья Абель

Беспилотные системы изменили поле боя современной войны. Раньше это были преимущественно летательные аппараты (БПЛА), однако теперь конкуренцию им эффективно составляют наземные роботизированные комплексы (НРК).

Об этом РБК-Украина рассказали в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Читайте также: "Это уже война роботов": бойцы 32-й ОМБр уничтожили оккупантов с помощью НРК

Каковы перспективы НРК на фронте

Офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель сообщил, что сегодня направление НРК:

  • уже демонстрирует весомые результаты;
  • является чрезвычайно перспективным.

"Беспилотные системы изменили поле боя современной войны. Если раньше это были преимущественно летательные аппараты (БПЛА), то теперь им эффективно составляют конкуренцию наземные роботизированные комплексы (НРК)", - подчеркнул он.

Какие специалисты нужны для работы с НРК

По мнению Абеля, "с каждым днем доля "роботов" на фронте будет только расти".

Уже сейчас, по его словам, 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ активно привлекает в украинскую армию специалистов на должности, связанные с НРК:

  • операторов;
  • механиков;
  • механиков-водителей и т.п.

Как найти вакансию в подразделении НРК

В завершение Абель рассказал, что сейчас вакансии в подразделениях НРК открыты во многих воинских частях Сухопутных войск.

Выбрать оптимальное для себя подразделение каждый желающий может с помощью 1-го центра рекрутинга.

"Чтобы подобрать для себя такую интересную должность, можно обратиться в 1 центр ректутинга Сухопутных войск напрямую", - напомнил военный.

Сделать это можно:

  • онлайн - через официальный сайт 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua;
  • по телефону - через горячую линию: 0 800 503 69.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине появился дрон, который спасает раненых и тянет грузы до 1,5 тонны.

Тем временем главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщил, что широкое использование дронов значительно расширило так называемую "киллзону" на фронте.

Поэтому наземные роботизированные системы, по его словам, становятся ключевым элементом войны будущего.

Читайте также, как робот под Покровском шесть часов вывозил раненых из ада.

