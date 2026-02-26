Горели ТЦ, разрушенные дома и десятки пострадавших: все об атаке РФ на Киев, Харьков и регионы

Россия в ночь на 26 февраля в очередной раз массированно ударила по Украине применив дроны и ракеты. В ряде областей зафиксированы поврежденные и разрушенные дома, в Киеве были пожары, а в Запорожье последствия понесли сразу два торговых центра.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о последствиях атаки РФ по состоянию на сейчас.

Главное

Россия атаковала Украину дронами, баллистикой и крылатыми ракетами

Враг поднимал в небо стратегическую авиацию Ту-95МС и Ту-160

В Киеве, Харькове, Запорожье и Кривом Роге есть пострадавшие.

Чем атаковала Россия

По данным Воздушных сил ВСУ, после часа ночи над Украиной начали фиксировать большое количество дронов.

Кроме того, уже в 03:52 оккупанты запустили баллистику. Вражеские ракеты летели на Киев и Харьков.

Также ночью россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, чтобы осуществить запуск крылатых ракет. Вражеские цели были над Украиной уже в 05:25, и в основном двигались в направлении Киева.

Киев

Согласно сообщению столицы Виталия Кличко, последствия обстрела были зафиксированы в трех районах - Дарницком, Голосеевском и Печерском.

Столица была атакована именно дронами и баллистическими ракетами. Хотя на город летели еще и крылатые ракеты, однако взрывов на фоне атаки не было слышно. Поэтому сейчас известно, что:

в Дарницком районе взрывной волной (из-за падения обломков) повреждены окна и двери в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Пожаров нет.

взрывной волной (из-за падения обломков) повреждены окна и двери в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Пожаров нет. в Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей;

в результате падения обломков произошло возгорание гаражей; в Печерском районе произошло возгорание в частном доме.

Сейчас все пожары ликвидированы. Информация о пострадавших отсутствует.

Харьков

Сразу после Киева вражеские дроны и баллистические ракеты прилетели по Харькову. Предварительно, враг атаковал город 17 беспилотниками и двумя ракетами. Последствия зафиксированы в четырех районах города. В частности:

в Киевском и Шевченковском районах повреждены многоквартирные дома, частный сектор, оборваны провода контактных сетей и перебит газопровод;

повреждены многоквартирные дома, частный сектор, оборваны провода контактных сетей и перебит газопровод; в Салтовском районе ударом РФ разрушен частный дом;

ударом РФ разрушен частный дом; в Слободском тоже полностью был разрушен частный дом и на месте удара произошло возгорание.

тоже полностью был разрушен частный дом и на месте удара произошло возгорание. один из ударов пришелся по Центральному парку.

Пострадавшие

Согласно публикациям местных властей, в Харькове пострадали 9 человек. Однако учитывая обстрел села Рай-Оленовка, общее количество пострадавших достигло 14 человек. Среди них один ребенок.

Запорожье

Сегодня ночью враг массированно атаковал Запорожье дронами. Начальник ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате ночной атаки в городе повреждены 19 многоквартирных домов, 4 дома частного сектора и нежилые здания.

Причем под удар также попали два торговых центра, один из которых - "Эпицентр". По состоянию на утро Запорожья более 500 домов без тепла.

В то же время в ГСЧС перечислили нам следующие последствия:

в одной девятиэтажке горели квартиры на 7 и 8 этажах;

в другой - повреждены квартиры, балконы и остекление без дальнейшего горения;

в торговом центре возник пожар на площади 60 квадратных метров;

поврежден частный дом;

попадание повлекло повреждение крыши еще одного ТЦ.

Пострадавшие

По словам Ивана Федорова, в городе пострадали 6 человек, однако впоследствии за помощью медиков обратилась еще одна женщина.

Кривой Рог

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что Кривой Рог этой ночью был атакован дронами. Среди обстрелов повреждены около десятка домов.

Вследствие вражеской атаки пока повреждено около 10 домов, причем одна пятиэтажка пострадала очень серьезно.

"В результате атаки по имеющейся сейчас информации повреждено около 10 жилых домов, одна пятиэтажка серьезно - там пробита крыша, детский сад, пожарная часть, административные здания, также горел автомобиль, еще одно авто повреждено", - говорится в сообщении.

Пострадавшие

Кроме вышеуказанных последствий, в Кривом Роге пострадали два человека - 89-летний мужчина и 83-летняя женщина.

Одесская область

Сообщается, что враг под утро ударил по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона.

По предварительной информации, пострадавших нет, соответствующие службы начали работу над ликвидацией последствий удара.

Полтавщина

По словам главы ОГА Виталия Дякивнича, в результате падения обломков и прямых попаданий повреждено предприятие в Полтавском районе.

В Лубенском районе в результате падения обломков повреждены частное домовладение и линия электропередач, в результате удара без света - 18 209 бытовых и 1781 юридических потребителей.

Черкасская область

По данным ОВА, в пределах области силами и средствами ПВО обезврежены российская ракета и 20 дронов.

Известно, что на Золотоношщине обломками повреждено здание бывшего магазина, пожар оперативно ликвидировали.

Винницкая область

В результате российского обстрела в Винницкой области пострадало около 20 домов. К сожалению, есть пострадавшая женщина. Ей уже оказывается необходимая помощь.

При подготовке материала использованы данные местных властей, ОВА, ГСЧС.