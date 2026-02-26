ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Роботам на фронті потрібні люди: які незвичні вакансії з'являються в ЗСУ

Четвер 26 лютого 2026 12:04
UA EN RU
Роботам на фронті потрібні люди: які незвичні вакансії з'являються в ЗСУ Роль "роботів" на фронті стає дедалі важливішою (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова
Експерт: Ілля Абель

Безпілотні системи змінили поле бою сучасної війни. Раніше це були переважно літальні апарати (БПЛА), однак тепер конкуренцію їм ефективно складають наземні роботизовані комплекси (НРК).

Про це РБК-Україна розповіли в 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ Збройних сил України.

Читайте також: "Це вже війна роботів": бійці 32-ї ОМБр знищили окупантів за допомогою НРК

Якими є перспективи НРК на фронті

Офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель повідомив, що сьогодні напрям НРК:

  • вже демонструє вагомі результати;
  • є надзвичайно перспективним.

"Безпілотні системи змінили поле бою сучасної війни. Якщо раніше це були переважно літальні апарати (БПЛА), то тепер їм ефективно складають конкуренцію наземні роботизовані комплекси (НРК)", - наголосив він.

Які фахівці потрібні для роботи з НРК

На думку Абеля, "з кожним днем частка "роботів" на фронті лише зростатиме".

Вже зараз, за його словами, 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ активно залучає до українського війська фахівців на посади, пов'язані з НРК:

  • операторів;
  • механіків;
  • механіків-водіїв тощо.

Як знайти вакансію в підрозділі НРК

Насамкінець Абель розповів, що наразі вакансії в підрозділах НРК відкриті в багатьох військових частинах Сухопутних військ.

Обрати оптимальний для себе підрозділ кожен охочий може за допомогою 1-го центру рекрутингу.

"Щоб підібрати для себе таку цікаву посаду, можна звернутися до 1 центру ректутингу Сухопутних військ напряму", - нагадав військовий.

Зробити це можна:

  • онлайн - через офіційний сайт 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua;
  • телефоном - через гарячу лінію: 0 800 503 69.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні з'явився дрон, який рятує поранених і тягне вантажі до 1,5 тонни.

Тим часом головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що широке використання дронів значно розширило так звану "кіллзону" на фронті.

Тому наземні роботизовані системи, за його словами, стають ключовим елементом війни майбутнього.

Читайте також, як робот під Покровськом шість годин вивозив поранених із пекла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України служба в армії спеціальність Війна в Україні Мобілізація в Україні Професія Дрони Військовий
Новини
Горіли ТЦ, зруйновані будинки і десятки постраждалих: все про атаку РФ на Київ, Харків та регіони
Горіли ТЦ, зруйновані будинки і десятки постраждалих: все про атаку РФ на Київ, Харків та регіони
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ