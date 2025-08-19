Работа с жильем, обучение и бизнес-гранты: как ВПЛ получить реальную помощь уже сейчас

Комплексная помощь ВПЛ: как воспользоваться

Согласно информации Государственной службы занятости, с начала 2025 года ее услугами уже воспользовались 69 тысяч ВПЛ.

Для получения комплексной помощи нужно воспользоваться соответствующим сервисом "Единое окно" на сайте ГСЗ.

Там собраны все организации-партнеры Службы занятости, готовые помочь людям:

с материальной поддержкой;

с юридической поддержкой;

с психологической поддержкой;

с восстановлением документов.

"Единое окно" от ГСЗ (скриншот: dcz.gov.ua/onewindow)

Поддержка ВПЛ: что именно предлагают украинцам

Прежде всего, Служба занятости предлагает ВПЛ тысячи актуальных вакансий. В том числе - с жильем.

Уточняется, что благодаря современным цифровым сервисам ГСЗ поиск работы стал доступнее и удобнее, ведь вакансии можно искать самостоятельно через:

Единый портал;

мобильное приложение ГСЗ.

"Если же нужна помощь - специалисты Службы готовы предоставить индивидуальное сопровождение и подобрать оптимальные варианты трудоустройства", - объяснили гражданам.

Единый портал вакансий ГСЗ (скриншот: dcz.gov.ua/job)

ВПЛ, зарегистрированные как безработные, могут бесплатно пройти профессиональное обучение (подготовку) в 8 Центрах профессионально-технического образования Службы занятости.

"Можно получить одну из 100 рабочих профессий или пройти обучение по более чем 460 образовательным программам", - уточнили в ГСЗ.

Между тем внутренне перемещенные украинцы с профессионально-техническим или высшим образованием, которые не имеют статуса безработного, могут получить ваучер на обучение.

Сумма такого ваучера составляет 30 280 гривен.

"Можно обучиться новой профессии или повысить квалификацию. Программа охватывает 155 актуальных профессий и специальностей", - поделились в Службе занятости.

Внутренне перемещенные украинки могут присоединиться к экспериментальному проекту для женщин, который помогает:

получить новые навыки в сферах, которые традиционно считаются "мужскими";

получить работу после обучения.

Еще одно направление помощи ВПЛ - поддержка в открытии собственного дела.

"Служба занятости помогает ВПЛ реализовать свои бизнес-идеи, предоставляя грантовую поддержку. Сумма микрогрантов - от 50 до 250 тысяч гривен", - рассказали в ГСЗ.

Уточняется, что получить грант до 500 тысяч гривен на развитие собственного дела могут предприниматели из восьми прифронтовых областей: Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской.

ВПЛ, которые имеют статус участника боевых действий или их супруги могут претендовать на гранты от 250 тысяч до 1 млн гривен.

Кроме того, можно получить грант до 1 миллиона гривен на создание частного учреждения дошкольного образования (подать заявку на грант можно через "Дію", добавив соответствующий бизнес-план).

Виды грантов, доступных украинцам (скриншот: dcz.gov.ua/grantssearch)

Наконец работодателям ГСЗ предлагает компенсации за трудоустройство ВПЛ.

"Работодатели, которые принимают на работу ВПЛ, могут получить от Службы занятости компенсацию в размере минимальной зарплаты - 8 000 гривен ежемесячно в течение трех месяцев", - объяснили в ГСЗ.

При условии трудоустройства ВПЛ с инвалидностью, такие выплаты продолжаются до шести месяцев.

Если же ВПЛ является человеком с инвалидностью I или II группы, работодатель может обустроить для него рабочее место и получить компенсацию расходов от ГСЗ: