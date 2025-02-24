Когда лицу с инвалидностью могут отказать в приеме на работу: объяснение юриста

В условиях войны численность украинцев с инвалидностью (прежде всего в возрасте от 18 до 60 лет) ежедневно увеличивается. В связи с этим актуальным является вопрос трудоустройства таких людей и оснований для отказа в приеме на работу.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист адвокатского объединения "Діксі Лекс" Карина Гринчик .

Содержание

Права лиц с инвалидностью на трудоустройство

Право людей с инвалидностью на труд наравне с другими закрепляет статья 27 Конвенции о правах лиц с инвалидностью.

Речь идет о "праве на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который лицо с инвалидностью свободно выбрало или на который оно свободно согласилось, в условиях, когда рынок труда и производственная среда являются открытыми, инклюзивными и доступными для людей с инвалидностью".

При этом статья 43 Конституции Украины определяет содержание права на труд, как возможность каждого человека зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.

Эксперт объяснила, что статьей 17 закона "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" определено следующее: "С целью реализации творческих и производственных способностей лиц с инвалидностью и с учетом индивидуальных программ реабилитации, им обеспечивается право работать на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также заниматься предпринимательской и другой трудовой деятельностью, не запрещенной законом".

"Формулировка, закрепленная в законе Украины, - "с целью реализации творческих и производственных способностей" фактически нивелирует общие принципы реализации права на труд. Ведь главная цель работодателя - не реализация творческих и производственных способностей работников, а поиск эффективного специалиста", - отметила Гринчик.

По ее словам, задачей государства должно быть:

гарантирование равных возможностей в выборе профессии и рода трудовой деятельности;

создание условий для преодоления препятствий, которые мешают реализации лицами с инвалидностью права на труд;

создание условий для полного осуществления права на труд, а не только "с целью реализации их творческих или производственных способностей".

Трудоустройство лиц с инвалидностью в Украине

Юрист рассказала, что по состоянию на 1 января 2022 года, согласно данным Государственной службы статистики, в Украине насчитывалось 2 725 826 человек с инвалидностью.

"Зато по статистике Пенсионного фонда Украины, количество официально работающих людей с инвалидностью по состоянию на последнюю отчетную дату (1 июля 2023 года) составило 428 785 человек, то есть около 16%. Тогда как в Европе этот показатель превышает 55%", - рассказала эксперт.

По ее словам, для достижения фактического равенства, законом "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" предусмотрено, что для предприятий, учреждений, организаций (в том числе предприятий, организаций, общественных организаций лиц с инвалидностью, физических лиц), использующих наемный труд, устанавливается норматив рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью в размере 4% среднеучетной численности штатных работников учетного состава за год.

А если работает от 8 до 25 человек, - в количестве одного рабочего места.

"В пределах указанного норматива осуществляется также трудоустройство лиц с инвалидностью вследствие психического расстройства в соответствии с законом Украины "О психиатрической помощи", - уточнила юрист.

За невыполнение норматива работодатели (согласно статье 20 закона "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине") должны платить административно-хозяйственные санкции.

Их сумма определяется в размере:

средней годовой заработной платы за каждое рабочее место, предназначенное для трудоустройства лица с инвалидностью и не занятое им - с численностью 15 и более работников;

половины средней годовой заработной платы - с численностью от 8 до 15 работников.

Когда лицу с инвалидностью могут отказать в работе

Гринчик сообщила, что часть 3 статьи 17 закона "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" предусматривает, что "отказ в заключении трудового договора или в продвижении по службе, увольнение по инициативе администрации, перевод лица с инвалидностью на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности не допускается".

"Следовательно, сам факт установления инвалидности человеку - ни в коем случае не может быть основанием для отказа в трудоустройстве или увольнении лица с инвалидностью с занимаемой должности", - подчеркнула она.

Исключением являются случаи, когда по заключению медико-социальной экспертизы состояние здоровья работника:

препятствует выполнению профессиональных обязанностей;

угрожает здоровью и безопасности труда других лиц;

угрожает здоровью и безопасности самого лица с инвалидностью.

Юрист объяснила, что документами, подтверждающими инвалидность и содержащими информацию об условиях и характере работы, являются:

решение экспертной команды по оценке повседневного функционирования человека;

выписка из такого решения;

рекомендации, которые являются частью индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью (утвержденные приказом Министерства здравоохранения Украины №2067 от 10 декабря 2024 года).

"Работодатель должен обратить особое внимание на установленные врачами общие ограничения в профессиональной деятельности, которые могут значительно повлиять на ухудшение здоровья. В частности - не содержат ли они запрета на выполнение работы, для которой нанимается работник (лицо с инвалидностью)", - подчеркнула Гринчик.

Она отметила, что при трудоустройстве любого человека, работодатель пытается понять, сможет ли претендент выполнять конкретную работу. Это вполне касается и оценки возможностей людей с инвалидностью.

"В зарубежной практике распространено проведение небольшого тестирования, которое предусматривает выполнение реального или условного задания (как правило, такое тестирование проходят все претенденты, независимо от наличия или отсутствия у них инвалидности)", - рассказала юрист.

Она уточнила, что при обстоятельствах, когда к определенной работе у человека с инвалидностью есть определенные противопоказания (что отражается в медицинских документах), разрешается отказать лицу в трудоустройстве.

"А также в случаях, когда продолжение трудовой деятельности или изменение ее характера и объема угрожает ухудшению здоровья лицу с инвалидностью", - добавила эксперт.

По ее словам, индивидуальная программа реабилитации чаще всего содержит:

или только абстрактные, общие сведения (по которым работодатели не имеют возможности полностью оценить информацию о конкретных возможностях человека на конкретном рабочем месте);

либо малоинформативные выводы относительно рекомендации "облегченного режима труда" или "надомной работы".

"В этой ситуации важно четкое разграничение. Прежде всего противопоказаний, которые должны быть обязательными для работодателей при трудоустройстве, и рекомендации, которые не являются обязательными к исполнению, однако должны быть указаны на уровне закона и подзаконных актов", - подытожила Гринчик.