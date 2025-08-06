Сотни заявлений от работодателей? Какие "мужские" профессии выбирают украинки
Государственная служба занятости рассказала об экспериментальном проекте, в рамках которого женщины в Украине могут учиться на условно "мужские" профессии, популярные среди работодателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.
Какие "мужские" профессии - самые популярные среди женщин и работодателей
Согласно информации Государственной службы занятости, по состоянию на 1 августа 2025 года обучение на условно "мужские" профессии по экспериментальному проекту начали уже 625 женщин.
При этом от работодателей в рамках проекта ГСЗ по профессиональному обучению женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены, было получено более 350 заявлений.
Уточняется, что завершили такое обучение уже 74 слушательницы. 59 из них - трудоустроены по профессии. Еще 551 женщина - проходит обучение.
При этом среди наиболее популярных профессий, на которые учатся женщины, упоминаются такие:
- станочница деревообрабатывающих станков (было подано 225 заявок);
- трактористка (127 заявок);
- оператор котельной (117 заявок);
- водитель погрузчика (более 40 заявок);
- водитель троллейбуса (20 заявок);
- слесарь-ремонтница (20 заявок).
Скольким профессиям обучают женщин и как получить такую услугу
В Государственной службе занятости отметили, что в целом речь идет о 31 профессии - на которые обучает служба занятости и которые пользуются наибольшим спросом у работодателей.
При этом среди топ-5 областей по направлению женщин на обучение:
- Ивано-Франковская - 70 человек;
- Житомирская - 59 человек;
- Ровенская - 55 человек;
- Днепропетровская - 50 человек;
- Харьковская - 45 человек.
В завершение в Государственной службе занятости рассказали, как можно получить услугу по обучению.
Для этого работодатель или женщина (желающая учиться) могут:
- либо подать заявку онлайн - на сайте ГСЗ;
- либо офлайн - в ближайшем центре занятости.
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